'Vamos avançar para ganha-ganha', diz Alckmin após conversa de Lula e Trump

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin Imagem: RAUL LUCIANO - 5.set.2025/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

06/10/2025 13h40Atualizada em 06/10/2025 13h43

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) elogiou a conversa entre presidente Lula (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje e disse que "foi melhor até do que esperávamos".

O que aconteceu

"Foi uma reunião extremamente positiva e que acho que ela vai ter próximos passos importantes", disse o vice-presidente. "Nós estamos muito otimistas que vamos avançar para o ganha-ganha —win-win— nessa relação com investimentos recíprocos e equacionamento na questão tarifária."

Os dois conversaram cerca de 30 minutos com o tarifaço como principal tema. "Uma conversa boa, descontraída, proveitosa e longa", segundo o vice-presidente.

Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. "O presidente Lula colocou que as sanções aos ministros, questão dos vistos, não é justa e que isso também deveria ser rediscutido", disse o vice-presidente, à imprensa.

O objetivo é tentar retomar a boa relação entre os dois países. O Brasil se tornou um dos principais alvos da taxação dos Estados Unidos, que chega a 50% para produtos importantes como café, carne, algumas frutas, entre outros alimentos.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, será o responsável por dar sequências às negociações. Ele deverá tratar com Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já têm participado das interlocuções e estavam presentes no Palácio da Alvorada durante a chamada. Ao sair, Haddad disse que o diálogo foi "positivo".

Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". Segundo pessoas que acompanharam a ligação, nenhum nome foi citado em específico, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou qualquer tema ligado ao julgamento.

O governo norte-americano aponta o julgamento de Bolsonaro como o principal motivo das medidas. Além de não caber ao Executivo, mas ao STF (Supremo Tribunal Federal), o Planalto diz que o presidente não levaria esse tema para debate.

Os dois "trocaram telefones" e aventaram um encontro presencial. Uma das principais possibilidades é a cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), na Malásia, no final do mês, em que Lula já confirmou presença. O presidente também se dispôs a viajar aos Estados Unidos, informou o Planalto.

