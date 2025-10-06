Topo

Notícias

AgRural: plantio de soja 2025/26 atinge 9% no Brasil ante 3% na semana anterior

06/10/2025 10h00

São Paulo, 6 - O plantio da safra de soja 2025/26 atingiu 9% da área estimada para o Brasil, até quinta-feira passada (2), em comparação com 3% uma semana antes e 4% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. O índice é o segundo mais alto para a data na série histórica da AgRural, iniciada na safra 2008/09, e é puxado pelo Paraná, que nunca plantou tão rápido como na atual temporada. Apesar das chuvas mais escassas e das altas temperaturas da semana passada, Mato Grosso também registrou bom avanço no plantio, ainda que não tanto quanto o do Paraná, já que a umidade do solo ainda é irregular. "Como não há grandes volumes previstos para esta semana, porém, a semeadura mato-grossense poderá perder fôlego. Os produtores também temem problemas de germinação", ponderou a AgRural. Milho verãoA semeadura do milho verão 2025/26 alcançou 40% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, até quinta passada ante 32% na semana anterior. O índice, que supera os 37% de um ano atrás, é o mais alto para a data desde a safra 2012/13, quando a AgRural deu início aos levantamentos semanais de plantio do cereal. "As condições climáticas favorecem a semeadura e o desenvolvimento das lavouras nos Estados do Sul, que ainda concentram os trabalhos neste início de outubro", destacou a AgRural.

