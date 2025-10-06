AGE do GPA elege 9 novos membros para Conselho de Administração; Coelho Diniz tem 3 cadeiras

Os acionistas do GPA aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta segunda-feira, 6, a destituição de todos os membros do conselho de administração da companhia, conforme proposta feita pela família Coelho Diniz, detentora de 24,6% do capital social. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou o resultado.

A assembleia também aprovou a fixação do número de membros do colegiado em nove e elegeu os nomes que irão compor o grupo, cujo mandato irá até a AGE que aprovará as demonstrações financeiras de 2026.

Foram eleitos André Luiz Coelho Diniz, Gustavo Jeronimo Viana Lobato Gonçalves, Leandro Assis Campos, Luiz Henrique Cunha Costa Alves, Christophe José Hidalgo, Marcelo Ribeiro Pimentel, Helene Esther Bitton, Edison Ticle de Andrade de Melo e Souza Filho e Rodolfo Costa Neves Francisco.

Os acionistas elegeram ainda Rômulo Santos Siqueira como membro efetivo para o Conselho Fiscal e Décio Chaves Rodrigues como suplente.

A aprovação dos temas foi feita por acionistas que representam 79,02% do capital votante, conforme ata da reunião divulgada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).