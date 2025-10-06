Ações de Hong Kong caem antes de feriado; mineradoras acompanham alta dos metais

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta segunda-feira, com alguns investidores travando ganhos com a recente alta do mercado, enquanto outros preferiram ficar de fora antes do feriado local de terça-feira.

No fechamento, o Índice Hang Seng, referência de Hong Kong, caiu 0,67%, marcando a segunda sessão de queda.

As ações do Índice Hang Seng de Automóveis lideraram o declínio, caindo 1,13%, com a Li Auto em queda de 3,3%, a Xpeng recuando 1,8% e a Leapmotor perdendo 0,6%.

As ações das principais empresas de tecnologia caíram 1,1%.

As mineradoras de ouro listadas em Hong Kong subiram depois que o metal precioso atingiu uma máxima recorde, com as ações da Shandong Gold Mining chegando a subir até 7,2% e atingindo o nível mais alto desde sua estreia em setembro de 2018. Elas encerraram o dia com alta de 5,3%.

O ouro ultrapassou o nível de US$3.900 a onça, impulsionado pela demanda por moedas seguras após a queda do iene e a paralisação do governo dos Estados Unidos, entre outros.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 4,75%, a 47.944 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,67%, a 26.957 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI não abriu.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX ficou fechado.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22%, a 4.421 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,07%, a 8.981 pontos.

(Reportagem de Donny Kwok)