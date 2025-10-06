Abimaq: maior área de plantio em safra pode impulsionar venda de máquina agrícola

São Paulo, 6 - A estimativa de aumento na área de plantio na safra de grãos 2025/26 pode provocar uma alta nas vendas de máquinas agrícolas, avaliou o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA), Pedro Estevão Bastos de Oliveira, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), que participou na sexta-feira, 3, da 25ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial (SPEE). A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta área de plantio de 84,24 milhões de hectares no ciclo agrícola 2025/26 ante 81,74 milhões de hectares na temporada anterior 2024/25.Segundo Oliveira, "com essa projeção, cria-se uma pressão de compra de máquinas, porque as atuais estão ficando velhas", disse o executivo. Ele acrescentou que a projeção da Conab indica que o mercado não está tão ruim quanto parece. "Isso mostra que, sim, o setor tem problemas, mas boa parte dos produtores está resiliente e investindo na safra. As máquinas agrícolas não ficarão de fora disso", destacou.FaturamentoO setor de máquinas agrícolas deve registrar faturamento de R$ 68 bilhões em 2025, o que corresponde a uma alta de 9,7% em comparação com R$ 62 bilhões de 2024, segundo informações são do presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA), Pedro Estevão Bastos de Oliveira, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).Segundo a associação, de janeiro a agosto, as vendas de máquinas agrícolas aumentaram 14%, impulsionadas pelo volume comercializado de novembro de 2024 a julho de 2025. No entanto, em agosto passado, o setor registrou uma queda de 10% em relação ao igual mês do ano anterior. Conforme Oliveira, em agosto de 2024 houve baixa de 18% ante agosto de 2023, mas trata-se uma queda esperada, sazonal, que se repete neste ano.