Xampu Glycolic Gloss Elseve promete reduzir porosidade por R$ 29

Procedimentos químicos, excesso de sol e mar e o uso de calor para secar os fios podem danificar o cabelo, tornando os fios porosos e sem brilho. Para corrigir o problema, a Elseve aposta no xampu Glycolic Gloss.

De acordo com a fabricante, o produto promete selar as cutículas dos fios e combater a porosidade, além de proteger contra agressões externas.

O que diz a Elseve sobre o xampu?

Indicado para cabelo poroso e sem brilho;

Tem pH ácido e possui 3% de complexo de ácido glicólico na formulação;

Promove limpeza profunda dos fios;

Ajuda a combater a porosidade e selar as cutículas, promovendo um cabelo alinhado com brilho gloss.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o xampu Glycolic Gloss da Elseve tem quase 3.000 avaliações e nota média de 4,8 (de um total de cinco). Mais de 2.000 compras foram registradas no mês passado.

A maioria dos comentários positivos elogia a fragrância do produto e a maciez do cabelo após o uso. Confira:

Cheiro maravilhoso e se deixar 2 minutos no cabelo, mesmo com outro condicionador, senti que tirou bem a porosidade. Cliente Amazon

Excelente, dá volume brilho e faz uma limpeza profunda. Recomendo. Luciano

Um dos meus shampoos nacionais favoritos. Meu cabelo é cacheado e seco (e as vezes com botox), e funciona em ambos os cenários. Faz uma limpeza excelente, deixa o cabelo leve, brilhoso, porém sem ressecar. Sinto meu cabelo muito macio usando só o shampoo. Fora a fragrância que eu considero uma delícia! Kayque

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram que ele deixou o cabelo pesado. Outros ainda sentiram que os fios ficaram ressecados após o uso. Confira:

Não recomendo para quem tem a raiz oleosa, deixa o cabelo pesado. O cheiro é perfeito! Josiele

Fui com muita expectativa por causa dos comentários, mas comigo não funcionou, deixou meus cabelos extremamente secos e quebradiços. Luciane

Tirando o cheiro que é excelente, ao invés de hidratar, ele ressecou meu cabelo. Não gostei. Mariana C.

