Virada e derrota rubro-negra levam Palmeiras à ponta do Brasileirão

A fé do torcedor do Palmeiras foi colocada à prova neste domingo (5). Primeiro, ao buscar uma virada épica diante do São Paulo, no Morumbis, por 3 a 2, após ir para o intervalo perdendo por 2 a 0. Depois, pela necessidade de uma derrota do Flamengo para o Bahia, em um confronto no qual o Rubro-Negro levou a melhor nos últimos dez jogos. E o tropeço carioca veio: triunfo do Esquadrão de Aço por 1 a 0, em Salvador. No fim, tudo deu certo para o Verdão, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras iniciou a rodada com 52 pontos, três a menos que o Flamengo. Em caso de vitória no clássico, os alviverdes se igualariam ao Rubro-Negro e ficariam à frente pelo primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias (17 a 16). Faltaria, porém, que o time carioca perdesse seu compromisso pela 27ª rodada. Qualquer outro resultado - triunfo ou empate - manteria a equipe do Rio de Janeiro na ponta.

No Morumbis, os atacantes Luciano e Gonzalo Tápia balançaram as redes no primeiro tempo e poderiam ter garantido a primeira vitória do São Paulo sobre o Palmeiras como mandante pelo Brasileirão desde 2017. Tudo mudou na etapa final, marcada por muita contestação do Tricolor.

Os donos da casa reclamaram de um pênalti do meia palmeirense Allan em cima de Tápia, aos seis minutos, que não foi assinalado pelo árbitro Ramon Abatti Abel. Quatro minutos depois, uma falta de Andreas Pereira sobre o meia Marcos Antônio, passível de expulsão, resultou em cartão amarelo para o volante alviverde, para desespero dos são-paulinos, que exigiam o vermelho direto.

A maré virou de vez para o Palmeiras aos 24 minutos, quando Vitor Roque, de cabeça, diminuiu a vantagem. Aos 28, o também atacante Flaco Lopez recebeu na entrada da área e chutou cruzado, no canto do goleiro Rafael. Por fim, aos 43 minutos, o volante Aníbal Moreno lançou na área e o atacante Ramon Sosa decretou a virada.

O Verdão foi a 55 pontos, assumindo o primeiro lugar de forma provisória. O São Paulo, estacionado nos 38 pontos, perdeu a chance de se aproximar do Mirassol, sexto colocado com 43 pontos e último time na zona de classificação para a Libertadores, o chamado G-6.

Bahia derruba Flamengo

As atenções da briga do título, então, voltaram-se para a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. O primeiro tempo foi para o torcedor do Flamengo esquecer - e o do Palmeiras agradecer. Aos 12 minutos, o zagueiro Danilo ergueu demais o pé e acertou o rosto do atacante Tiago, sendo expulso.

Pouco antes do intervalo, aos 44, o volante Jean Lucas dividiu com o zagueiro Cleiton, que substituiu o centroavante Pedro assim que o Rubro-Negro ficou com um a menos, e o atacante Willian José mandou para as redes da entrada da área, abrindo o placar para o Bahia.

No segundo tempo, o Tricolor teve um gol do volante Michel Araújo anulado por impedimento, com auxílio do VAR. O Flamengo, porém, pouco teve o que comemorar. O atacante Wallace Yan, que entrou em campo aos 22 minutos no lugar do meia Giorgian de Arrascaeta, durou menos de 11 minutos na partida. Aos 31, ele levou amarelo por reclamação. No lance seguinte, acertou o braço no atacante Gilberto e foi expulso, deixando o Rubro-Negro com dois homens a menos.

O time de Filipe Luís não encontrou forças para reagir e sofreu a terceira derrota no Brasileirão. Esta, em especial, custou a liderança. Já o Bahia foi aos mesmos 43 pontos do Botafogo, mas fica atrás, em quinto, por ter um saldo de gols inferior ao do Glorioso.

Vasco e Fortaleza viram

Em outra partida deste domingo, destaque ao triunfo dramático do Vasco sobre o Vitória, por 4 a 3, em São Januário, transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. O Cruzmaltino saiu na frente com Nuno Moreira, mas levou a virada ainda no primeiro tempo com gols do também atacante Aitor Cantalapiedra e do zagueiro Lucas Halter.

Na segunda etapa, o jovem atacante Rayan marcou duas vezes, uma delas de pênalti, e devolveu os cariocas à frente. O lateral Raúl Cáceres igualou quase na sequência. Nos acréscimos, o atacante GB, outra Cria da Colina, definiu o placar no Rio de Janeiro.

Com 33 pontos, o Vasco abriu oito pontos para o próprio Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, que reúne os quatro clubes de pior campanha - o chamado Z-4. O Rubro-Negro sofreu a quarta derrota nas últimas cinco partidas pela competição.

Quem também venceu foi o Fortaleza. Em confronto na parte de baixo da tabela, o Leão do Pici superou o Juventude por 2 a 1, de virada, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O atacante Rafael Bilu abriu para os gaúchos, mas o lateral Eros Mancuso (filho do ex-volante argentino Alejandro Mancuso, que atuou por Palmeiras e Flamengo na década de 1990) e o atacante Adam Bareiro garantiram o triunfo dos cearenses.

Os dois times permanecem no Z-4. O Fortaleza foi a 24 pontos, na 18ª posição, ultrapassando o próprio Juventude, que segue com 23 pontos.