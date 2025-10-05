Trump diz que oferta de Putin sobre controle de armas nucleares "parece uma boa ideia"

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que a oferta do presidente russo, Vladimir Putin, de manter voluntariamente os limites das armas nucleares estratégicas instaladas "parece uma boa ideia".

No mês passado, Putin se ofereceu para manter voluntariamente os limites que limitam o tamanho dos dois maiores arsenais nucleares do mundo, estabelecidos no acordo New START de 2010, que expira em fevereiro, se os EUA fizerem o mesmo.

"Parece uma boa ideia para mim", disse Trump aos repórteres ao sair da Casa Branca, quando perguntado sobre a oferta de Putin.

Na semana passada, o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, disse que Moscou ainda estava aguardando a resposta de Trump à oferta de Putin de manter voluntariamente os limites das armas nucleares estratégicas instaladas quando um importante tratado de controle de armas expirar.

Qualquer acordo para continuar a limitar as armas nucleares contrastaria com as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Rússia desde que Trump e Putin se encontraram no Alasca em meados de agosto, devido às incursões de drones russos no espaço aéreo da OTAN.

Em um vídeo divulgado no domingo, Putin alertou que a decisão dos Estados Unidos de fornecer mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia para ataques nas profundezas da Rússia destruiria o relacionamento de Moscou com Washington.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no mês passado que Washington estava considerando um pedido ucraniano para obter mísseis que poderiam atacar profundamente a Rússia, incluindo Moscou, embora não esteja claro se uma decisão final foi tomada.

Trump, que expressou seu desapontamento com Putin por não estar agindo para acabar com a guerra na Ucrânia, não foi perguntado diretamente no domingo sobre a perspectiva de fornecer Tomahawks para a Ucrânia.

"Isso levará à destruição de nossas relações, ou pelo menos das tendências positivas que surgiram nessas relações", disse Putin em um videoclipe divulgado no domingo pelo repórter da televisão estatal russa Pavel Zarubin.

Uma autoridade dos EUA e três outras fontes disseram à Reuters que o desejo do governo Trump de enviar mísseis Tomahawk de longo alcance para a Ucrânia pode não ser viável porque os estoques atuais estão comprometidos com a Marinha dos EUA e outros usos.

Trump está visitando um porta-aviões da Marinha dos EUA, o George H.W. Bush, na costa da Virgínia no domingo, e fará um discurso em um segundo porta-aviões, o Harry S. Truman, mais tarde.

Os mísseis de cruzeiro Tomahawk têm um alcance de 2.500 quilômetros (1.550 milhas). Se a Ucrânia obtivesse os mísseis, o Kremlin e toda a Rússia europeia estariam dentro do alvo.

(Reportagem de Andrea Shalal)