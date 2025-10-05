Topo

Toulouse vence Lyon (2-1) de virada com dois gols do brasileiro Emersonn

05/10/2025 14h45

Dois gols do atacante brasileiro Emersonn no final da partida deram ao Toulouse a surpreendente vitória fora de casa e de virada por 2 a 1 sobre o Lyon, que deixou escapar um triunfo que parecia garantido. 

O Lyon, que começou a partida empatado em pontos com o Paris Saint-Germain no topo da tabela, permanece na liderança apesar do revés. 

O time tem 15 pontos, os mesmos do Olympique de Marselha e dos parisienses, que também jogam neste domingo. 

Aos 24 minutos, o belga Malick Fofana colocou o time da casa na frente e a vantagem foi mantida até os instantes finais da partida. 

Mas Emersonn, ex-Athletico-PR, que entrou em campo aos 71 minutos de jogo, se mostrou perigoso desde os primeiros momentos em campo e teve sua primeira grande chance logo aos 72.

O brasileiro empatou com um chute desviado pelo lateral-direito angolano Clinton Mata, que passou por cima do goleiro Dominik Grief (87'). 

Nos instantes finais, após um escanteio cobrado por Alexis Vossah, ele desviou de cabeça para o fundo da rede e silenciou o estádio Groupama. 

O Toulouse, que não havia vencido nenhuma das últimas dezessete partidas contra o Lyon, conquistou sua terceira vitória nesta temporada. 

O resultado também encerra uma sequência de quatro jogos sem vencer e o fez subir provisoriamente para a nona colocação.

- Monaco e Nice empatam -

Também neste domingo, Monaco (5º) e Nice (12º) empataram em 2 a 2 num jogo movimentado no Principado. 

Sofiane Diop colocou os visitantes na frente aos 29 minutos, antes de o Nice ficar com 10 jogadores cinco minutos depois, quando Ali Abdi recebeu o segundo cartão amarelo. 

Diop, no entanto, ampliou a vantagem para o Nice aos 42 minutos, de pênalti, após o VAR considerar que Krepin Diatta havia tocado com a mão na área.

Mas os anfitriões reagiram com duas cobranças de pênalti de Ansu Fati, nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5) e no início da segunda etapa (56').

O Strasbourg, de Liam Rosenior, goleou o Angers, 17º colocado, por 5 a 0, fechando uma ótima semana para o clube, após sua estreia na Conference League com uma vitória sobre o Slovan Bratislava na quinta-feira. 

Joaquin Panichelli e Martial Godo marcaram cada um dois gols para os anfitriões, com Abdoul Ouattara fazendo o quinto. 

O Strasbourg está em terceiro, empatado com 15 pontos com os líderes Olympique de Marselha e PSG, além do quarto colocado Lyon. 

O Rennes empatou em 2 a 2 com o Le Havre, apesar de ter aberto 2 a 0 na primeira meia hora de jogo.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Paris FC - Lorient 2 - 0

- Sábado:

Metz - Olympique de Marselha 0 - 3

Brest - Nantes 0 - 0

Auxerre - Lens 1 - 2

- Domingo:

Lyon - Toulouse 1 - 2

Strasbourg - Angers 5 - 0

Monaco - Nice 2 - 2

Le Havre - Rennes 2 - 2

(15h45) Lille - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 15 7 5 0 2 15 5 10

2. PSG 15 6 5 0 1 12 4 8

3. Strasbourg 15 7 5 0 2 14 7 7

4. Lyon 15 7 5 0 2 9 5 4

5. Monaco 13 7 4 1 2 16 12 4

6. Lens 13 7 4 1 2 10 6 4

7. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4

8. Paris FC 10 7 3 1 3 12 13 -1

9. Toulouse 10 7 3 1 3 11 12 -1

10. Rennes 10 7 2 4 1 9 10 -1

11. Brest 8 7 2 2 3 11 11 0

12. Nice 8 7 2 2 3 9 12 -3

13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7

14. Le Havre 6 7 1 3 3 8 10 -2

15. Nantes 6 7 1 3 3 5 7 -2

16. Auxerre 6 7 2 0 5 5 10 -5

17. Angers 5 7 1 2 4 3 11 -8

18. Metz 2 7 0 2 5 5 16 -11

