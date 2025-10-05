Topo

Notícias

Técnico Ramon Menezes é demitido após eliminação do Brasil na 1ª fase do Mundial Sub-20

05/10/2025 15h00

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu o técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, neste domingo (5), após a histórica eliminação da Seleção na fase de grupos do Mundial que está sendo disputado no Chile. 

O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Espanha no sábado, sofrendo pela primeira vez em sua história uma eliminação na fase inicial de um Mundial Sub-20, após terminar na lanterna do Grupo C com apenas um ponto.

"(...) A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui", anunciou a CBF em um comunicado. 

Em sua participação no Mundial, o treinador não conseguiu encontrar soluções contra México, Marrocos e Espanha e saiu do torneio sem sequer uma vitória, com apenas três gols marcados. 

Ramon Menezes, de 53 anos, estava no comando desde março de 2022 e, desde então, conquistou o Sul-Americano Sub-20 duas vezes, em 2023 e 2025. 

"A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal", acrescentou a entidade. 

Como jogador, Ramon conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca pelo Vasco e jogou em clubes do Japão, Catar e Alemanha.

Ele pendurou as chuteiras em 2013 e depois treinou times como Vasco e Vitória, antes de sua passagem pela seleção brasileira.

axl/cl/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump diz que oferta de Putin sobre controle de armas nucleares "parece uma boa ideia"

Governo Trump declara cidades dos EUA como zona de guerra

Roland Lescure, aliado de Macron, é nomeado novo ministro das Finanças da França

Newsom diz que processará Trump por enviar a Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon

Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Caiado diz que União se reúne na quarta para expulsar ministro de Lula

Netanyahu enfrenta reação da extrema direita enquanto Trump pressiona pelo fim da guerra em Gaza

Técnico Ramon Menezes é demitido após eliminação do Brasil na 1ª fase do Mundial Sub-20

Semana começa com temporal, risco de granizo e ventos de 100 km/h no Sul

Sírios escolhem membros de seu primeiro Parlamento após a queda de Assad

Toulouse vence Lyon (2-1) de virada com dois gols do brasileiro Emersonn