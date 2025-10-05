Seleção Brasileira enfrenta Coreia do Sul e Japão em amistosos de preparação para a Copa de 2026

Os jogadores da seleção brasileira devem se apresentar nesta segunda-feira (6), em Seul, para o primeiro dos dois jogos amistosos na Ásia, onde enfrentarão Coreia do Sul e Japão. Os dois amistosos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2026.



Na última quarta-feira (1°), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou os nomes dos 26 jogadores convocados ? uma lista com novidades e também o retorno de craques como o atacante Rodrygo. No dia seguinte, no entanto, já teve que fazer uma mudança: convocou o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, no lugar de Vanderson, do Mônaco, que se lesionou em uma partida pela Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Vitinho, que tem sua primeira oportunidade na equipe, é um dos poucos jogadores atuando nos gramados brasileiros presentes na lista. Questionado sobre suas escolhas, o técnico italiano deixou clara a preferência por atletas que atuam no futebol europeu.

"Privilegiamos os jogadores europeus porque têm que viajar menos do que os jogadores aqui no Brasil e também por causa do problema de fuso horário."

A lista também foi afetada por lesões de vários jogadores, como o capitão Marquinhos. A braçadeira para os jogos ainda não tem dono, mas Ancelotti defendeu que seja atribuída a Casemiro.

Quatro meses após confirmar a classificação para a Copa do Mundo de 2026, terminando em quinto lugar na tabela, a comissão técnica tem a oportunidade de testar mais jogadores.

Ancelotti também deixou claro que a lista para os jogos contra sul-coreanos e japoneses não é definitiva. As oportunidades estão abertas. Com menos de um ano de preparação até a Copa, o treinador justificou a escolha de novos nomes, como os meio-campistas André e João Gomes, do inglês Wolverhampton.

"João Gomes é um dos jogadores que ainda não conheço pessoalmente, assim como o André. Nesta posição, temos muitas opções para a Copa do Mundo, por isso quero conhecer esses dois jogadores, que estão muito bem na Premier League."

A volta de Rodrygo, com quem conviveu no Real Madrid, foi justificada pela atual fase do atacante: "Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui."

A equipe titular ainda será definida para os jogos, mas a escalação no gol já está decidida. Ederson volta a atuar no primeiro jogo, contra a Coreia do Sul, e o corintiano Hugo Souza foi confirmado para o jogo contra o Japão.

"Ederson é um goleiro muito bom e importante para a equipe, e queremos ver o Hugo jogar com a camiseta da seleção. A comissão técnica tem muita confiança nesses goleiros e eles vão atuar bem", afirmou.

Na coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti explicou também a escolha dos amistosos contra as equipes asiáticas Coreia do Sul e Japão, que fazem parte de um planejamento de longo prazo para a preparação da equipe.

"Fizemos um planejamento muito bom, que era jogar contra equipes asiáticas, em outubro; contra equipes africanas, em dezembro; e contra equipes europeias fortes, em março. Creio que este é um bom planejamento para a Copa do Mundo", destacou.

Em novembro, a seleção deverá enfrentar equipes africanas em jogos na Inglaterra e depois na França, mas os adversários e os locais ainda não estão definidos.

Por enquanto, o foco da comissão técnica está voltado apenas para os jogos contra os sul-coreanos, no Estádio da Copa do Mundo, em Seul, no dia 10, às 8h da manhã (horário de Brasília), e contra o Japão, no dia 14, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.