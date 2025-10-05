Saúde confirma 16 casos de intoxicação por metanol no país e 209 suspeitos

O Ministério da Saúde confirmou, neste domingo, 16 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país. Além dos confirmados, a pasta também investiga outros 209 casos suspeitos de intoxicação pela substância nociva ao organismo humano.

Saúde ainda confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol em São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Ceará.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.