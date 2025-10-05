Topo

Notícias

Saúde confirma 16 casos de intoxicação por metanol no país e 209 suspeitos

Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor - Fiocruz imagens
Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor Imagem: Fiocruz imagens
do UOL

Tiago Minervino

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 19h50

O Ministério da Saúde confirmou, neste domingo, 16 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país. Além dos confirmados, a pasta também investiga outros 209 casos suspeitos de intoxicação pela substância nociva ao organismo humano.

Saúde ainda confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol em São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Ceará.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Saúde confirma 16 casos de intoxicação por metanol no país e 209 suspeitos

Peão de fazenda fica gravemente ferido após sofrer ataque de onça-pintada no Pantanal do MS

Anvisa libera importação de medicamento contra intoxicação por metanol

Deportado de flotilha em Gaza diz que Greta foi 'humilhada' por Israel

Happer Hungria recebe alta após internação por suspeita de intoxicação por metanol

Lira junta elite da pecuária do Nordeste em leilão de gado e fatura R$ 4 mi

Balão causa incêndio em casas na Vila Mariana

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Qual é o poder do Hamas após dois anos de guerra em Gaza

Crianças dormem e aprendem melhor quando há controle de tela, aponta estudo

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta