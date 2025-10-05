Topo

Notícias

Sabesp anuncia anuncia compra da Empresa Metropolitana de Águas e Energia por R$ 1,1 bilhão

05/10/2025 12h24

BRASÍLIA (Reuters) - A Sabesp anunciou a compra do controle financeiro da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE), adquirindo 70% do capital da empresa por R$1,1 bilhão.

Em fato relevante divulgado neste domingo, a empresa informa que a aquisição do controle acionário da EMAE foi feita em dois contratos separados, um deles com a Vórtx, agente que representa dos debenturistas do fundo Phoenix Água e Energia, em que foram compradas 74,9% das ações ordinárias da empresa.

Em uma segunda etapa, condicionada à concretização da primeira, a Sabesp fará a aquisição de 66,80% de ações preferenciais da EMAE hoje detidas pela Eletrobras.

Com a finalização das operações, a Sabesp passará a ter o controle acionário da EMAE, que administra as represas de Guarapiranga e Billings, na região metropolitana de São Paulo.

"As transações foram negociadas de forma separada com as respectivas contrapartes e as consumações estão sujeitas a aprovações pelas respectivas autoridades regulatórias e concorrenciais, entre outras condições de natureza suspensiva", informa o FR.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

