Rússia intensifica ataques contra infraestrutura de gás e energia na Ucrânia e expõe população ao frio

A Rússia continua sua campanha de bombardeios em larga escala contra a Ucrânia. Na madrugada de 4 para 5 de outubro, pelo menos 500 drones e 52 mísseis voltaram a atingir o oeste do país, com foco especial em infraestruturas essenciais. As autoridades ucranianas acusam Moscou de tentar privar a população de gás, eletricidade e sistemas de aquecimento ? uma situação alarmante diante da proximidade do inverno.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI na Ucrânia, com agências

Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o Exército russo visou o país com mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones de combate. "Os russos, mais uma vez, atacaram nossas infraestruturas", declarou Zelensky, que voltou a pedir aos países ocidentais o envio de sistemas de defesa antiaérea para Kiev.

O saldo dos ataques é pesado: além dos danos materiais, cinco pessoas morreram.

As regiões mais atingidas foram no oeste do país. Quatro das vítimas estavam na região de Lviv, onde um parque industrial pegou fogo. As autoridades locais garantem que não havia nenhum alvo militar no local.

Em Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia, uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas.

A população também foi afetada por cortes de energia. Uma infraestrutura elétrica foi atingida, provocando interrupções no fornecimento de energia para cerca de 73 mil residências, segundo o governador regional Ivan Fedorov.

Outras cidades, especialmente próximas à linha de frente no leste, também foram atingidas, deixando vários feridos, conforme informações das autoridades locais.

O Exército russo confirmou que lançou, na noite de 4 para 5 de outubro, "um ataque massivo com armas de alta precisão", incluindo mísseis hipersônicos, contra "empresas do complexo militar-industrial ucraniano e infraestruturas de gás e energia que garantiam seu funcionamento".

Rússia quer "privar os ucranianos de gás, luz e calor", denuncia estatal

A empresa estatal ucraniana de gás e petróleo, Naftogaz, já havia sido duramente atingida em 3 de outubro por outros bombardeios. A companhia condenou os ataques contra instalações civis, classificando-os como crimes de guerra.

O presidente do conselho de administração, Serhiy Koretskyi, afirmou que os locais atingidos "não têm importância militar". Segundo ele, "esses ataques têm como único objetivo privar os ucranianos de gás, luz e calor".

No ano passado, a Rússia já havia destruído metade da capacidade de produção energética da Ucrânia. Com a aproximação da temporada fria e a intensificação dos bombardeios, milhões de ucranianos enfrentam a perspectiva de um inverno sem eletricidade e sem aquecimento em suas casas. As temperaturas em Lviv, no oeste da Ucrânia, não devem passar a casa dos 12°C esta semana.

Em resposta aos bombardeios russos, a Ucrânia tem atacado quase diariamente refinarias de petróleo em território russo. No sábado (4), autoridades ucranianas afirmaram ter atingido uma instalação importante na região de Leningrado, no noroeste da Rússia.

(Com agências)