Rússia condena ataque dos EUA a suposto navio de drogas perto da Venezuela

05/10/2025 13h08

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticou no domingo o ataque dos EUA a um navio que supostamente transportava drogas ilegais na costa da Venezuela.

Ele disse em um telefonema com seu colega venezuelano Yvan Gil que Moscou condenou veementemente o ataque.

"Os ministros expressaram séria preocupação com a escalada das ações de Washington no Mar do Caribe, o que poderia ter consequências de longo alcance para a região", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

Quatro pessoas foram mortas no ataque de 3 de outubro contra a embarcação que Washington acusou de transportar "quantidades substanciais de narcóticos - com destino à América para envenenar nosso povo".

(Reportagem Reuters Staff)

