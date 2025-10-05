Topo

Roma vence Fiorentina de virada (2-1) e se isola na liderança da Serie A

05/10/2025 14h08

A Roma assumiu a liderança isolada da Serie A neste domingo (5), após uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina, colocando pressão sobre Milan e Napoli, que precisam vencer para se igualarem aos romanos na pontuação. 

Ainda no primeiro tempo, o argentino Matias Soule (22') e Bryan Cristante (30') marcaram os gols do triunfo em Florença, colocando a Roma três pontos à frente de Napoli e Milan, além da Inter, que goleou o Cremonese por 4 a 1 no sábado. 

A Fiorentina havia aberto o placar com um gol do atacante Moise Kean (14'), que quase marcou o seu segundo e poderia ter empatado o jogo, mas acertou a trave (38'). 

Roberto Piccoli também teve azar com um chute de primeira em que mandou a bola no travessão (74'). 

Com este resultado a Fiorentina continua sem vencer, com apenas três pontos e uma posição acima da zona de rebaixamento. 

Napoli e Milan têm a chance de igualar os 15 pontos da Roma neste domingo contra Genoa e Juventus, respectivamente.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Hellas Verona - Sassuolo 0 - 1

- Sábado:

Parma - Lecce 0 - 1

Lazio - Torino 3 - 3

Inter - Cremonese 4 - 1

Atalanta - Como 1 - 1

- Domingo:

Udinese - Cagliari 1 - 1

Bologna - Pisa 4 - 0

Fiorentina - Roma 1 - 2

Napoli - Genoa

(15h45) Juventus - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Roma 15 6 5 0 1 7 2 5

2. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6

3. Napoli 12 5 4 0 1 10 5 5

4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9

5. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

7. Bologna 10 6 3 1 2 9 5 4

8. Como 9 6 2 3 1 7 5 2

9. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0

10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0

12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

14. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4

15. Lecce 5 6 1 2 3 5 10 -5

16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8

17. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4

18. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7

19. Genoa 2 5 0 2 3 2 7 -5

20. Pisa 2 6 0 2 4 3 10 -7

