Roland Lescure, aliado de Macron, é nomeado novo ministro das Finanças da França

Por Geert De Clercq

PARIS (Reuters) - Roland Lescure, um aliado próximo do presidente francês Emmanuel Macron, foi nomeado ministro das finanças no novo governo liderado pelo primeiro-ministro Sebastien Lecornu, informou o palácio do Eliseu no domingo.

O ex-ministro das finanças Bruno Le Maire foi nomeado ministro da defesa. Vários ministros importantes permaneceram em seus cargos, incluindo Jean-Noel Barrot no Ministério das Relações Exteriores, Bruno Retailleau no Ministério do Interior e Gerald Darmanin no Ministério da Justiça.

Lescure, que tem um histórico de esquerda, e seu primeiro-ministro, agora enfrentam o desafio de intermediar um acordo sobre o orçamento do próximo ano em um parlamento dividido, antes do prazo final do ano.

As negociações sobre o orçamento têm se tornado cada vez mais complicadas, exigindo concessões delicadas entre três blocos ideologicamente opostos em um parlamento dividido.

Os dois antecessores de Lecornu foram destituídos devido aos esforços para controlar o déficit orçamentário da França - o maior da zona do euro - em um momento em que as agências de classificação e os investidores estão atentos.

Em uma tentativa de conquistar os socialistas, Lecornu propôs um imposto sobre a fortuna há muito exigido pela esquerda, ao mesmo tempo em que excluiu os ativos dos proprietários de negócios para proteger empresas e empregos.

Ele também descartou a possibilidade de usar poderes constitucionais especiais para aprovar o orçamento no parlamento sem uma votação.

(Reportagem de Geert De Clercq)