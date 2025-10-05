Topo

Notícias

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

05/10/2025 18h21

O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica neste domingo (5). Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 2, por suspeita de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica.

Segundo o boletim médico, o artista apresentou "excelente evolução clínica" e deverá seguir com os cuidados em casa.

Notícias relacionadas:

O cantor fez exames no hospital para confirmar a intoxicação por metanol, mas os resultados ainda não foram divulgados. 

Até a tarde de sábado, o Brasil tinha registrado 14 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol, segundo dados do Ministério da Saúde. Há ainda 181 casos em investigação. 

 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Peão de fazenda fica gravemente ferido após sofrer ataque de onça-pintada no Pantanal do MS

Anvisa libera importação de medicamento contra intoxicação por metanol

Deportado de flotilha em Gaza diz que Greta foi 'humilhada' por Israel

Happer Hungria recebe alta após internação por suspeita de intoxicação por metanol

Lira junta elite da pecuária do Nordeste em leilão de gado e fatura R$ 4 mi

Balão causa incêndio em casas na Vila Mariana

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Qual é o poder do Hamas após dois anos de guerra em Gaza

Crianças dormem e aprendem melhor quando há controle de tela, aponta estudo

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya chega ao Egito