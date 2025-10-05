Quem é o empresário Alexandre Carvalho, morto em acidente doméstico no Rio

O empresário Alexandre Carvalho morreu nesta sexta-feira, 3, aos 58 anos, após sofrer um acidente doméstico. Carvalho era diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa.

Carvalho também era acionista da Sociedade Comercial C. Santos, concessionária da Mercedes-Benz em Portugal. O empresário havia anteriormente atuado como acionista em empresas de saneamento, aviação e bebidas, de acordo com o perfil dele no LinkedIn.

Alexandre era casado com a atriz Isabelle Nassar, que trabalhou na novela Travessia, da TV Globo. Em publicação nas redes sociais, ela prometeu cuidar da filha do casal, Maria.

"Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso", lamentou.

Na publicação de Isabelle, outros artistas lamentam a morte do empresário, como Fernanda Rodrigues, Tainá Müller, Vanessa Giacomo, André Gonçalves, Thalita Rebouc?as e Ingrid Guimarães. "Há pouco tempo estávamos juntos! Sem acreditar", escreveu Ingrid.

O deputado federal Ciro Nogueira (PP-PI) publicou uma homenagem a Alexandre nas redes sociais. Ele relatou que falou com o amigo há uma semana, quando ele tinha caído e batido com a cabeça em casa.

"Hoje, faleceu e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós, porque o Alexandre, um amigo muito especial, mais jovem que eu, partiu de modo inesperado e repentino", afirmou.

O empreendedor Luís Eduardo Magalhães Filho, neto de Antônio Carlos Magalhães, lembrou ter compartilhado "mais de 20 carnavais" com o amigo. "Um homem distinto, atencioso, educado e querido por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", escreveu.