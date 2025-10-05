Quase mil pessoas ficam presas no lado tibetano do Monte Everest devido a uma nevasca

XANGAI (Reuters) - Os esforços de resgate estavam em andamento no domingo para liberar o acesso aos acampamentos na encosta oriental do Monte Everest, no Tibete, onde cerca de 1.000 pessoas ficaram presas devido a uma nevasca que bloqueou as estradas, de acordo com informações da mídia estatal chinesa.

Centenas de aldeões locais e equipes de resgate foram mobilizados para ajudar a remover a neve que bloqueia o acesso à área, que fica a uma altitude acima de 4.900 metros, de acordo com uma reportagem do Jimu News.

Alguns turistas que estavam na montanha já foram resgatados.

A nevasca começou na noite de sexta-feira e continuou durante todo o sábado, de acordo com avisos nas contas oficiais do WeChat da empresa local de turismo do condado de Tingri, que disse que a venda de ingressos e a entrada na Área Cênica do Everest foram suspensas no final do sábado.

Do outro lado da fronteira, no Nepal, as fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas que bloquearam estradas, destruíram pontes e mataram pelo menos 47 pessoas desde sexta-feira, segundo a polícia.

Trinta e cinco pessoas morreram em deslizamentos de terra separados no leste do distrito de Ilam, na fronteira com a Índia. Nove pessoas foram dadas como desaparecidas depois de terem sido arrastadas pelas águas das enchentes e outras três foram mortas em quedas de raios em outras partes do país.

(Reportagem de Casey Hall)