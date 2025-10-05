Topo

Notícias

Presumimos que a Rússia esteja por trás das incursões de drones, diz chanceler da Alemanha

05/10/2025 16h11

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz disse presumir que a Rússia está por trás de muitos dos drones avistados sobre a Alemanha neste fim de semana, incluindo potencialmente aqueles que interromperam dezenas de voos e deixaram mais de 10.000 passageiros presos no aeroporto de Munique.

Ele acrescentou que a frequência das incursões no espaço aéreo da Europa não tinha precedentes, mesmo em comparação com os tempos da Guerra Fria, mas nenhum dos drones avistados até agora estava armado. Todos estavam em voos de reconhecimento, disse ele.

"Nossa suposição é que a Rússia está por trás da maioria desses voos de drones", disse ele.

(Reportagem de Thomas Escritt)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

AGU pede que Meta bloqueie venda de materiais para adulterar bebidas

França nomeia novo governo em meio a impasse político

Presumimos que a Rússia esteja por trás das incursões de drones, diz chanceler da Alemanha

Republicanos reforçam ameaça de demissões em massa nos EUA por 'shutdown'

AGU notifica Meta por medidas contra venda de produtos usados na falsificação de bebidas

Após semanas de suspense, novo premiê francês anuncia praticamente a mesma equipe de governo

Centenas de trekkers escapam do Everest atingido por uma nevasca no Tibete

Trump acredita em acordo para libertar reféns em Gaza em alguns dias

Trump diz que oferta de Putin sobre controle de armas nucleares "parece uma boa ideia"

Polícia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada

Presidente do México se diz 'confiante' em alcançar bom acordo comercial com EUA