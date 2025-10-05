Polícia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial do Rio de Janeiro (DRCPIM) apreenderam centenas de garrafas de bebidas com suspeita de irregularidades, neste sábado (4).

Uma pessoa foi presa por vender bebidas alcoólicas fora do prazo de validade e outras oito pessoas foram conduzidas à sede da DRCPIM para prestar esclarecimentos.

O trabalho para coibir a venda de bebidas adulteradas ou impróprias para consumo foi intensificado desde a última quarta-feira (1°), após os casos de intoxicação por metanol que tem ocorrido em vários estados.

Mais de 50 endereços de bares, distribuidoras e residências foram verificados nos últimos dias e 14 pessoas foram levadas à delegacias para prestar esclarecimentos.

Milhares de garrafas foram apreendidas por suspeita de adulteração ou por estarem com a validade vencida ou armazenadas em condições insalubres

A primeira notificação do Rio de Janeiro foi feita neste sábado (4) e se refere a um caso suspeito identificado na cidade de Niterói, na Região Metropolitana.

A Secretaria Estadual de Saúde ainda aguarda resultados de exames laboratoriais. Uma Sala de Situação foi instaurada na sexta-feira para monitorar o surgimento de possíveis casos suspeitos.



Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, busque imediatamente os serviços de emergência médica e contate pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 - de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado.

A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.