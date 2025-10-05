Topo

Notícias

Petróleo abre em alta após modesto aumento de produção pela Opep+

São Paulo, 05

05/10/2025 21h04

O petróleo abriu em alta depois que a Opep+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados), em consenso, concordou em aumentar a produção em 137 mil barris por dia a partir de novembro. A alta, considerada modesta afastou os temores de um aumento de cota superdimensionado.

Já precificando essa decisão, na última sexta-feira, os contratos mais líquidos do petróleo já encerraram em alta, recuperando parte das perdas da semana após quatro dias consecutivos de queda. Um período em que os investidores acompanhavam atentamente a escalada de tensões geopolíticas, além do possível aumento de produção pela Opep+.

Às 20h41, o barril do petróleo WTI subia 1,05% e o do Brent, 1,08%, negociados, respectivamente, a US$ 61,52 e US$ 65,22.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Abstenção no Concurso Nacional Unificado 2025 cai para 42,8%, diz ministra

'Meu público é pobre', diz influenciadora ao explicar rifas ilegais

Trump diz que 'não há mais barcos' após ataques perto da Venezuela

Mulher deixa pedido de socorro em rolo de papel higiênico em SC: Cárcere privado

Ministra diz que medidas de segurança no CNU 2 foram eficazes

Ministério da Saúde confirma 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil

Virada e derrota rubro-negra levam Palmeiras à ponta do Brasileirão

Homem sofre parada cardíaca durante prova do CNU e precisa ser reanimado

CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; percentual é menor que o de 2024

Saúde confirma 16 casos de intoxicação por metanol e 209 suspeitos

Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol