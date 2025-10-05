Intoxicação por metanol: primeiros casos confirmados fora de SP são no PR

O estado do Paraná confirmou por exames laboratoriais duas contaminações de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. Os casos são os primeiros fora de São Paulo confirmados até o momento.

O que aconteceu

Vítimas são dois homens, de 60 e 71 anos, que consumiram bebidas em Curitiba. Segundo o governo do Paraná, os laudos que comprovam contaminação por metanol foram recebidos hoje.

Garrafas de bebida consumidas pelos homens foram apreendidas pela polícia, que investiga o caso. O governo não informou qual bebida os homens consumiram e nem qual o estado de saúde deles, mas disse que busca pontos de adulteração e de comercialização das bebidas falsas.

Esta é a primeira vez que um exame comprova casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas fora de São Paulo. Até a tarde de ontem, todos os 14 casos confirmados no Brasil estavam no estado paulista, que concentra a maior quantidade de suspeitas de intoxicação.

Até a tarde de ontem, 181 casos suspeitos eram analisados pelo Ministério da Saúde. Um novo boletim do órgão vai atualizar, no fim da tarde de hoje, a quantidade de casos confirmados no país.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.