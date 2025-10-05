OPEP+ opta por um aumento modesto da produção de petróleo com temores de excesso de oferta

Por Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar e Alex Lawler

LONDRES/MOSCOU (Reuters) - A OPEP+ aumentará a produção de petróleo a partir de novembro em 137.000 barris por dia (bpd), informou no domingo, optando pelo mesmo aumento mensal bastante modesto de outubro, em meio a preocupações persistentes sobre um excesso de oferta iminente.

O grupo formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além da Rússia e de alguns produtores menores, aumentou suas metas de produção de petróleo em mais de 2,7 milhões de bpd este ano, o que equivale a cerca de 2,5% da demanda global.

A mudança na política, após anos de cortes, foi projetada para recuperar a participação de mercado de rivais, como os produtores de xisto dos EUA.

EXCESSO DE OFERTA

Os preços do Brent caíram abaixo de US$ 65 por barril na sexta-feira, já que a maioria dos analistas prevê um excesso de oferta no quarto trimestre e em 2026 devido à demanda mais lenta e ao aumento da oferta dos EUA.

Os preços estão sendo negociados abaixo dos picos deste ano, de US$ 82 por barril, mas acima dos US$ 60 por barril registrados em maio.

No período que antecedeu a reunião, a Rússia e a Arábia Saudita, os dois maiores produtores do grupo OPEP+, tinham opiniões diferentes, segundo fontes.

A Rússia estava defendendo um aumento modesto da produção, igual ao de outubro, para evitar pressionar os preços do petróleo e porque teria dificuldades para aumentar a produção devido às sanções impostas por sua guerra na Ucrânia, disseram duas fontes nesta semana.

A Arábia Saudita teria preferido dobrar, triplicar ou até quadruplicar esse número - 274.000 bpd, 411.000 bpd ou 548.000 bpd, respectivamente - porque tem capacidade ociosa e quer recuperar a participação no mercado mais rapidamente, disseram fontes antes da reunião.

A OPEP considera a perspectiva econômica global estável e os fundamentos do mercado saudáveis, devido aos baixos estoques de petróleo, afirmou em um comunicado no domingo.

CORDA BAMBA

Scott Shelton, do TP ICAP Group, disse que os preços do petróleo podem subir na segunda-feira em até US$ 1 por barril, já que o aumento da produção em novembro acabou sendo modesto.

Jorge Leon, da Rystad Energy, disse: "A OPEP+ tomou cuidado depois de testemunhar o quanto o mercado ficou nervoso... O grupo está andando na corda bamba entre manter a estabilidade e recuperar a participação no mercado em um ambiente de excedentes."

Os cortes de produção da OPEP+ atingiram o pico em março, totalizando 5,85 milhões de bpd. Os cortes foram compostos por três elementos: cortes voluntários de 2,2 milhões de bpd, 1,65 milhão de bpd por oito membros e mais 2 milhões de bpd por todo o grupo.

Os oito produtores planejam desfazer totalmente um elemento desses cortes - 2,2 milhões de bpd - até o final de setembro. Para outubro, eles começaram a remover a segunda camada de 1,65 milhão de bpd com o aumento de 137.000 bpd.

A próxima reunião será em 2 de novembro.

(Reportagem de Alex Lawler, Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova, Seher Dareen e Dmitry Zhdannikov; Redação de Dmitry Zhdannikov e Alex Lawler; Edição de David Goodman e David Holmes)