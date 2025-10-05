Newsom diz que processará Trump por enviar a Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon

WASHINGTON (Reuters) - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse neste domingo que levará o governo Trump à Justiça por causa do envio de 300 membros da Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon.

"Depois que um tribunal federal bloqueou sua tentativa de federalizar a Guarda Nacional do Oregon, Donald Trump está enviando 300 funcionários da Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon", disse Newsom em um post no X. "Eles estão a caminho de lá agora."

A postagem de Newsom seguiu-se a uma decisão de um juiz federal no final do sábado que impediu temporariamente Trump de enviar 200 soldados da Guarda Nacional do Oregon para a cidade de Portland.

O juiz impediu Trump de enviar as tropas até pelo menos 18 de outubro, citando a falta de evidências de que os protestos recentes exigiam a ação.

"Esse é um abuso da lei e do poder de tirar o fôlego. O governo Trump está atacando sem remorso o próprio estado de direito", disse Newsom em uma declaração separada.

O governador disse que Trump colocou as 300 tropas da Califórnia sob controle federal meses atrás para responder aos protestos em Los Angeles. As circunstâncias originais não justificavam a mudança e desde então diminuíram, disse Newsom.

(Reportagem de Leah Douglas em Washington)