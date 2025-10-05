Netanyahu enfrenta reação da extrema direita enquanto Trump pressiona pelo fim da guerra em Gaza

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉM (Reuters) - Um racha na coalizão de extrema-direita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está surgindo como um ponto crítico nos esforços para acabar com a guerra em Gaza, ameaçando inviabilizar um esforço dos EUA para remodelar o cenário político do Oriente Médio.

Sob pressão de Donald Trump para acabar com a guerra de dois anos, Netanyahu está enfrentando uma reação dos aliados ultranacionalistas, cuja oposição à proposta do presidente dos EUA para Gaza poderia forçar o líder israelense a realizar eleições antecipadas.

Netanyahu adotou o plano de 20 pontos de Trump para acabar com a guerra, que exige a desmilitarização de Gaza e exclui qualquer papel de governo futuro para o Hamas, embora permita que seus membros permaneçam se renunciarem à violência e entregarem suas armas.

O Hamas também respondeu de forma positiva, aceitando parcialmente o plano de Trump, dizendo que estava pronto para negociar a libertação dos reféns e que faria parte de uma "estrutura nacional palestina" à medida que o futuro de Gaza fosse abordado.

Mas a ideia de que o Hamas ainda poderia existir, e muito menos estar em posição de continuar a discutir o plano para Gaza depois que os reféns fossem libertados, enfureceu os parceiros de coalizão de direita de Netanyahu.

"Não podemos concordar, sob nenhuma circunstância, com um cenário em que a organização terrorista que trouxe a maior calamidade para o Estado de Israel seja revivida", disse o Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir.

"Não seremos de forma alguma parceiros disso", disse ele em uma postagem no X após o Sabá, ameaçando deixar o governo.

Se os ministros de extrema direita acreditarem que Netanyahu fez muitas concessões para acabar com a guerra, sua coalizão governamental - o governo mais à direita da história de Israel - poderá entrar em colapso um ano inteiro antes da próxima eleição, que deve ser realizada até outubro de 2026.

Mas insistir em mais guerra em Gaza antagonizaria as famílias dos reféns ainda mantidos por militantes palestinos em Gaza e poderia alienar ainda mais um público israelense cansado de guerra, bem como os aliados internacionais de Israel.

A continuidade do conflito também poderia extinguir as esperanças israelenses de que mais Estados árabes e muçulmanos, como a Arábia Saudita ou a Indonésia, pudessem aderir aos Acordos de Abraão, um conjunto de acordos apoiados pelos EUA que normalizaram as relações entre Israel e vários Estados árabes.

A expansão dos Acordos tem sido uma prioridade para Trump à medida que seu governo busca seus próprios interesses no Oriente Médio, mas Riad deixou claro que não se normalizará com Israel até que a guerra de Gaza termine e haja um caminho para a criação de um Estado palestino.

Trump pediu que Israel pare de bombardear Gaza para que as negociações sobre seu plano sejam realizadas, começando com negociações indiretas entre Israel e o Hamas no Egito na segunda-feira para a libertação de todos os reféns restantes.

No entanto, no sábado, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, disse que a interrupção dos ataques em Gaza foi um "grave erro". Ele disse que, com o passar do tempo, isso prejudicaria a posição de Israel, já que o país busca seus objetivos de libertar os reféns, eliminar o Hamas e realizar a desmilitarização de Gaza.

Ben-Gvir e Smotrich, cujos partidos detêm 13 das 120 cadeiras do Knesset, há muito tempo pressionam Netanyahu a buscar objetivos abrangentes e aparentemente inatingíveis em Gaza. Se ambos deixassem o governo, isso provavelmente provocaria uma eleição.

A porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, disse a repórteres no domingo que os militares haviam interrompido o que ela disse ser certos bombardeios, mas que não havia um cessar-fogo em vigor.

Os militares continuariam agindo para "fins defensivos", disse ela. Apesar do apelo de Trump para interromper os bombardeios, os ataques israelenses em Gaza no fim de semana mataram dezenas de palestinos.

Netanyahu apresentou o plano como um esforço conjunto que promove os objetivos do governo, que incluem a rendição do Hamas e o controle de segurança israelense em Gaza e seu perímetro.

Mas o plano de Trump carece de detalhes, incluindo qualquer tipo de prazo para o Hamas se desarmar. Uma vaga referência à condição de Estado palestino provavelmente também enfurecerá os aliados de extrema direita de Netanyahu.

O pesquisador israelense Mitchell Barak, que trabalhou para Netanyahu na década de 1990, disse acreditar que o governo está chegando ao fim, embora não espere um colapso imediato, já que a oposição apoia o plano de Trump, enquanto Smotrich e Ben-Gvir têm poucas opções além de permanecerem alinhados com Netanyahu.

O líder da oposição, Yair Lapid, ofereceu apoio ao governo para evitar seu colapso, a fim de levar adiante o plano de Trump. Lapid disse no domingo que Netanyahu poderia concordar com uma data de eleição, oferecendo "seguro" contra o que ele chamou de "parceiros extremistas e irresponsáveis" do primeiro-ministro

(Reportagem de Alexander Cornwell em Jerusalém, reportagem adicional de Pesha Magid e Steven Scheer)