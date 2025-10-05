Topo

Notícias

Multidão se veste de vermelho em Amsterdã em apoio aos palestinos

05/10/2025 12h51

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram, neste domingo (5), em Amsterdã para pedir o fim da guerra em Gaza, vestidas de vermelho e gritando nas ruas "Libertem a Palestina". Em Paris, milhares pediram a libertação dos reféns. 

Os organizadores da 'Rode lijn' (Linha vermelha) indicaram que cerca de 250.000 pessoas protestaram na capital holandesa, pedindo ações do governo dos Países Baixos contra Israel. 

"Espero que imponham sanções a Israel, que encerrem o comércio e que reconheçam o Estado palestino", disse Sebastiaan Poos, de 68 anos, que viajou de Eindhoven, cidade no sul dos Países Baixos. 

Levantando cartazes que pediam sanções contra Israel, os manifestantes marcharam durante várias horas apesar da chuva intermitente. 

Em Paris, milhares de pessoas protestaram neste domingo para pedir a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, constataram jornalistas da AFP. 

"No início, planejávamos esta manifestação para lembrar os dois anos de 7 de outubro, lembrar que há reféns e honrar a memória das vítimas", declarou Jean-David Ichay, presidente da associação organizadora, 'Tous 7 octobre'. 

No sábado, centenas de milhares de pessoas se manifestaram em apoio ao povo palestino em Roma, Barcelona e Madri, após a interceptação por Israel da flotilha internacional de ajuda para a Faixa de Gaza.

sh/yk/eg/mb/jc/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Intoxicação por metanol: primeiros casos confirmados fora de SP são no PR

Em votação indireta, eleitores sírios vão às urnas para escolher primeiro parlamento pós-Assad

Presidente declara emergência em 10 províncias do Equador por protestos indígenas

Quase mil pessoas ficam presas no lado tibetano do Monte Everest devido a uma nevasca

Everton acaba com invencibilidade do Crystal Palace (2-1); Forest perde e entra em crise

Hegseth diz que tem autorizações necessárias para os ataques no Caribe

Papa espera que plano para Gaza alcance "os resultados desejados" em breve

Fruta exótica mobiliza bombeiros na Alemanha

Bitcoin volta a bater recorde com cotação acima de US$ 125 mil

Barça é goleado pelo Sevilla (4-1) e perde liderança para o Real Madrid  ati/pm/dam/aam

Exames descartam casos de intoxicação por metanol na Bahia