Mulher pede socorro em papel higiênico e é salva de cárcere privado em SC

Uma mulher de 34 anos foi libertada de cárcere privado em Gaspar (SC) na manhã de ontem depois de deixar um pedido de socorro escrito em papel higiênico em um banheiro de uma loja de conveniência.

O que aconteceu

A mulher era mantida presa em casa pelo namorado e era constantemente agredida e ameaçada por ele, segundo seu relato à polícia. Ela pediu para sair para comprar cigarros na noite de sexta-feira (3). O homem a acompanhou.

Quando ela foi ao banheiro, escreveu um pedido de ajuda no papel higiênico, com seu endereço e o número 190. Na manhã seguinte, um funcionário encontrou o recado e acionou a Polícia Militar. As autoridades foram à casa da mulher.

Ela foi encontrada em estado de choque, com lesões no pescoço, no rosto e nos seios. O homem foi preso em flagrante e segue detido.

Ela relatou às autoridades que tentou sair da casa, mas que ele a ameaçava de morte. Também disse que ele a coagia dizendo que divulgaria um vídeo íntimo dela, gravado sem consentimento, em grupos de WhatsApp e nas redes sociais.

Segundo a vítima, o homem, de 29 anos, disse ainda que a mataria e que ninguém descobriria. O casal estava há seis meses separado e reatou o namoro na terça-feira anterior, possivelmente sob ameaças dele.

A polícia afirmou que já existiam 44 boletins de ocorrência contra o homem. A própria vítima havia conseguido uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.