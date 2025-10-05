Topo

Mulher deixa pedido de socorro em rolo de papel higiênico em SC: Cárcere privado

São Paulo, 05

05/10/2025 21h11

Uma mulher vítima de violência doméstica usou papel higiênico para pedir socorro na cidade de Gaspar, no interior de Santa Catarina. Policiais militares encontraram o bilhete e conseguiram resgatá-la neste sábado, 4.

Segundo informações do G1, na sexta-feira, 3, a vítima, de 34 anos, convenceu o ex-marido, de 29, a ir com ela a uma loja de conveniência alegando que compraria cigarro. Ela foi ao banheiro do estabelecimento e escreveu o pedido de ajuda no papel higiênico, colocando seu endereço e a frase "estou (em) cárcere privado" no recado.

O bilhete foi encontrado no sábado por um funcionário, que acionou a Polícia Militar. Os policiais foram ao endereço e prenderam o agressor. Segundo os agentes, a vítima estava em estado de choque, com lesões no pescoço, rosto e seios.

A mulher afirmou à polícia que havia se separado do marido havia seis meses, mas que reataram na última terça-feira, 30. Segundo ela, o companheiro então a agrediu, a ameaçou de morte e quebrou seu celular. O agressor possui 44 boletins de ocorrência, além de medidas protetivas contra ele por violência doméstica.

