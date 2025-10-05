Semana começa com temporal, risco de granizo e ventos de 100 km/h no sul

Após um fim de semana de calor, o sul do Brasil tem mudança brusca de tempo prevista para a noite de hoje e para a manhã de amanhã.

O que aconteceu

Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado pelo mau tempo, com acúmulo de até 80 milímetros de chuvas em seis horas. A projeção é do MetSul, que também alertou para ventos fortes que devem acompanhar as tempestades.

Os ventos podem chegar a 100 km/h em alguns pontos do estado, segundo o MetSul. A projeção mínima da velocidade das rajadas em quase todo todo o estado é de 60 km/h e a Região Metropolitana de Porto Alegre está entre as áreas de risco.

Tempestade traz riscos de alagamentos, queda de granizo e de corte de queda de energia elétrica, segundo o Inmet. O alerta em vigor desde a manhã de hoje é válido até a madrugada de hoje para todo o estado gaúcho.

A chuva é resultado da combinação de uma massa instável de ar quente com a entrada de uma frente fria vinda da região oeste e sul do estado gaúcho. Na manhã de hoje, alguns pontos do estado já apresentavam chuvas isoladas, mas sem danos reportados à Defesa Civil.

Passagem da frente fria vai ser rápida e tempo deve voltar a melhorar a partir da terça-feira. Segundo o MetSul, a frente fria vai se afastar para a metade norte do Rio Grande do Sul na tarde de amanhã, levando a instabilidade para partes de Santa Catarina e Paraná e se dissipando em seguida.

O mau tempo deve chegar de forma leve a São Paulo na terça-feira (7), quando a capital prevê chuvas isoladas e chuviscos à tarde e à noite. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a mínima deve ser de 17ºC e a máxima de 26ºC na capital.

O que fazer em caso de chuva:

Moradores devem se manter abrigados durante temporais e permanecer atentos aos alertas se estiverem perto de áreas com alagamentos. A orientação é da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

No caso de vendavais, é importante não deixar objetos soltos do lado de fora de casa e fechar bem janelas e portas. O órgão também orienta que moradores mantenham árvores bem podadas, principalmente as que estão perto da rede elétrica.

Aqueles que moram em áreas de risco devem ter documentos pessoais em um saco plástico fechado e de fácil acesso. A orientação é dada em caso de necessidade de evacuação de residências atingidas.

Se encontrar fiações elétricas caídas após as tempestades, mantenha distância dos fios e acione o Corpo de Bombeiros Militar no número 193. Idosos, crianças e pessoas com dificuldade de locomoção devem ser ajudadas e aparelhos elétricos devem ser tirados das tomadas para evitar acidentes.