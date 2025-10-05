Morte de empresário: quando bater a cabeça é perigoso e o que fazer?

O empresário Alexandre Carvalho, diretor do Grupo Urca Energia, morreu na sexta-feira no Rio após sofrer um acidente doméstico. Ele estava internado havia uma semana e, segundo o senador Ciro Nogueira (PP-PI), caiu em casa e bateu a cabeça.

Quando bater a cabeça é preocupante?

Uma pancada na cabeça pode causar concussão cerebral. É um tipo de traumatismo craniano, que geralmente provoca uma alteração temporária na função mental e no nível de consciência. É causada por um impacto direto na cabeça ou por um movimento brusco que faz o cérebro se mexer rapidamente dentro do crânio. Quedas, acidentes de trânsito e esportes de contato, como futebol e lutas, são associados ao trauma.

Sintomas podem durar dias ou semanas. Incluem dor de cabeça, tontura, náusea e vômito, confusão mental, perda temporária de memória —sem se lembrar do que aconteceu antes ou logo após o trauma—, visão dupla e sensibilidade à luz. Além disso, a pessoa pode desmaiar e recobrar a consciência ainda com sintomas.

É importante avaliar o nível de consciência se a pessoa estiver acordada. Converse com ela e faça perguntas básicas como nome, idade, em que mês e ano estamos e se ela sabe onde está. Vale também observar se a pessoa consegue abrir e fechar os olhos e movimentar braços e pernas mediante comandos simples.

Mas bater a cabeça pode ser mais grave. Quando há danos no cérebro, fratura no crânio e sangramento, o traumatismo craniano grave pode levar a sequelas neurológicas. As consequências vão desde a recuperação completa até sequelas, incapacidades permanentes e, eventualmente, a morte. O apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019 após bater a cabeça em uma queda doméstica, teve fraturas e hemorragia.

O que fazer após bater a cabeça?

Se a pessoa estiver desacordada, busque ajuda. Enquanto espera atendimento, se possível, evite movimentá-la, porque como há risco de lesão cerebral ou na coluna cervical, o ideal é evitar, principalmente, mexer no pescoço.

Ainda que o caso seja pouco grave, monitore os sintomas. Às vezes, eles podem aparecer horas ou dias após a pancada. Se piorarem, com dor de cabeça intensa, vômito ou as outras manifestações, é recomendado buscar atendimento médico.

Não há problema em dormir após bater a cabeça. Acreditava-se que adormecer após um acidente como esse poderia piorar o quadro, mas a questão é a dificuldade de monitorar os sintomas. Se a pessoa estiver dormindo durante as primeiras duas horas após o trauma, o acesso ao seu nível de consciência fica indisponível. Assim, não existe nenhum risco de o quadro piorar, mas o médico talvez não obtenha informações importantes para estabelecer a gravidade da lesão. Por outro lado, a sonolência excessiva já é um evidente indicativo de que o paciente não está nada bem.