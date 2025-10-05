Topo

'Meu público é pobre', diz influenciadora ao explicar rifas ilegais

Influenciadora Laís Oliveira Imagem: Reprodução/Instagram
Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 21h30Atualizada em 05/10/2025 21h36

A influencer Laís Oliveira, apontada pelo MP de Alagoas como aliada do também influenciador Kel Ferreti em esquema criminoso, disse em áudio obtido pelo Fantástico que o público dela é pobre, indicando que por isso o golpe de rifas ilegais funcionaria.

O que aconteceu

Laís classifica o esquema como uma estratégia. "Eu vou falar que esse bilhete vai valer 30 mil hoje, até 00h00. Meu público é um público pobre. Um bilhete de 10k [mil] saindo hoje, todo mundo vai querer achar os outros dois, entendeu? Estratégia, bebê. Só que os outros dois vão ficar bloqueados até amanhã".

Em outro áudio, Kel deixa claro como o golpe funcionava. "Esse bilhete aqui vale R$ 10 mil, sendo que a gente reserva o bilhete. Aí, o povo fica comprando enlouquecidamente para achar o bilhete. A gente não dá esse prêmio, entendeu?"

Entre janeiro e abril de 2024, a influenciadora recebeu quase R$ 1 milhão de uma empresa do comparsa, segundo o MP-AL. O criador digital Eduardo Veloso, marido de Laís, recebeu R$ 456 mil nesse mesmo período.

O casal chegou a ser preso em Fortaleza no ano passado. Eles foram soltos dias depois. Ao Fantástico, a defesa de Laís e de Eduardo negou as acusações e disse que não teve acesso aos áudios.

Enquanto estava preso, Kel foi condenado a 10 anos por estupro. Em agosto deste ano, o influenciador foi solto e a pena foi reduzida para oito anos. Ele cumpre a pena em casa, com saídas previamente autorizadas, já que há um déficit de presídios semiabertos em Alagoas.

A defesa de Kel Ferreti afirmou que ele não é dono de nenhuma plataforma de apostas e que sua atuação se limita à publicidade. Sobre o caso de estupro, os advogados negaram as acusações e informaram que irão recorrer na Justiça.

