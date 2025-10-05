Topo

Notícias

Médico é multado em R$ 40 mil por acumular quatro cargos públicos em MG

São Paulo

05/10/2025 13h56

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) decidiu na terça-feira, 30, multar em R$ 40 mil o médico Carlos Alberto Fernandes. Ele acumulava de forma ilícita quatro cargos públicos nos municípios de Belo Horizonte, Pará de Minas e Igaratinga. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do médico.

O médico acumulou uma carga horária semanal de 70 horas entre 2003 e 2018. Em Pará de Minas, ele tinha dois cargos. A cidade fica a cerca de 22km de distância de Igaratinga e a mais de 90km da capital mineira.

"A jornada ilegal somada à distância geográfica entre os municípios empregadores e o recebimento indevido de remuneração, segundo a norma, acarreta grave infração à lei e aplicação de multa ao agente", comunicou o TCEMG em nota.

A irregularidade foi identificada na malha fina do Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais (CAPMG). Apesar de constatar o acúmulo de funções, o exame técnico do caso não conseguiu comprovar se o médico recebia sem trabalhar.

O processo foi relatado na Segunda Câmara do Tribunal pelo conselheiro Gilberto Diniz, que fez recomendações aos prefeitos dos municípios envolvidos. O conselheiro em exercício Licurgo Mourão votou pela multa de R$ 40 mil, que foi acatada pelos demais. Apesar da multa, o médico continua habilitado a ocupar cargos em comissões.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz que oferta de Putin sobre controle de armas nucleares "parece uma boa ideia"

Governo Trump declara cidades dos EUA como zona de guerra

Roland Lescure, aliado de Macron, é nomeado novo ministro das Finanças da França

Newsom diz que processará Trump por enviar a Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon

Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Caiado diz que União se reúne na quarta para expulsar ministro de Lula

Netanyahu enfrenta reação da extrema direita enquanto Trump pressiona pelo fim da guerra em Gaza

Técnico Ramon Menezes é demitido após eliminação do Brasil na 1ª fase do Mundial Sub-20

Semana começa com temporal, risco de granizo e ventos de 100 km/h no Sul

Sírios escolhem membros de seu primeiro Parlamento após a queda de Assad

Toulouse vence Lyon (2-1) de virada com dois gols do brasileiro Emersonn