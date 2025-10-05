Mãe encontra a filha morta com pescoço quebrado no ES; namorado é preso

Uma jovem de 20 anos foi achada morta pela própria mãe, na madrugada deste domingo, na cidade de Cariacica, na região metropolitana de Vitória (ES).

O que aconteceu

Júlia de Paula foi encontrada com o pescoço quebrado. A vítima também apresentava sinais de violência no corpo, como lesões na cabeça e no maxilar. As informações são da Polícia Militar do Espírito Santo.

Mãe foi quem encontrou a filha dentro de casa, já sem vida, por volta das 5h de hoje. A jovem estava no quarto, deitada na cama e sem as roupas íntimas. A mulher acionou a Polícia Militar, que foi até o local.

PM apontou no boletim de ocorrência que Júlia tinha "vários sinais de agressão". Segundo o BO, a jovem estava com indícios de esganadura no pescoço e "havia também marcas de sangue pelas escadas da casa e no chão do quarto". "A roupa íntima da vítima estava suja de sangue e no chão, próximo ao corpo", completa o boletim.

Caso é tratado como feminicídio. O principal suspeito do crime é o namorado de Júlia, um homem de 25 anos, identificado como Aleff Wingler, que foi preso na tarde de hoje. Ele foi detido no momento em que tentava fugir para São Mateus, no norte do estado, segundo a Polícia Civil.

Na noite anterior ao crime, Júlia e o namorado tinham ido a uma festa, em um sítio em Viana. Posteriormente, o padrasto do suspeito deixou o enteado e Júlia na casa dela. Horas depois, a vítima foi achada morta.

Familiares de Júlia relataram à PM que o suspeito era possessivo e agressivo. Os parentes também disseram que chegaram a aconselhar a jovem a acabar o relacionamento.

Júlia era estudante de arquitetura. O corpo dela foi levado ao IML para a realização de exames a fim de determinar a causa da morte.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.