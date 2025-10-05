Topo

Notícias

Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Brasília, 05

05/10/2025 15h10

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao show da cantora Maria Bethânia na noite de sábado, 4, em São Paulo. Estava acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Lula divulgou em suas contas nas redes sociais registros de sua ida ao show de Bethânia. Também aparecem nas imagens o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e sua namorada, Rita Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional, e o fundador e coordenador do Grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho.

O fotógrafo de Lula e secretário de Audiovisual da Secretaria de Comunicação Social, Ricardo Stuckert, esteve presente e fez os registros da participação de Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve presente junto da sua esposa, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad.

O presidente entregou a Bethânia um buquê de flores e posou para fotos ao seu lado. Entregou um bilhete escrito à cantora, lido por Janja: "Querida Bethânia, é com imensa alegria que venho ouvir a mais extraordinária cantora brasileira. Com amor, Lula e Janja".

O show foi realizado na casa de espetáculos Tokio Marine Hall. Lula acompanhou o show ao lado de Janja em um andar superior, de frente ao palco. Um dos registros divulgados pelo presidente mostra presentes no local gritando "olê olê olê olá, Lula" em direção ao presidente.

Lula passou o fim de semana em São Paulo. Chegou à capital paulista na noite de sexta-feira, 3. Não teve compromissos públicos. A expectativa é de que ele retorne a Brasília neste domingo, 6.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump diz que oferta de Putin sobre controle de armas nucleares "parece uma boa ideia"

Governo Trump declara cidades dos EUA como zona de guerra

Roland Lescure, aliado de Macron, é nomeado novo ministro das Finanças da França

Newsom diz que processará Trump por enviar a Guarda Nacional da Califórnia para o Oregon

Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Caiado diz que União se reúne na quarta para expulsar ministro de Lula

Netanyahu enfrenta reação da extrema direita enquanto Trump pressiona pelo fim da guerra em Gaza

Técnico Ramon Menezes é demitido após eliminação do Brasil na 1ª fase do Mundial Sub-20

Semana começa com temporal, risco de granizo e ventos de 100 km/h no Sul

Sírios escolhem membros de seu primeiro Parlamento após a queda de Assad

Toulouse vence Lyon (2-1) de virada com dois gols do brasileiro Emersonn