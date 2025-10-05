Lira junta elite da pecuária do Nordeste em leilão de gado e fatura R$ 4 mi

Três dias depois de liderar a aprovação da isenção do Imposto de Renda na Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) vendeu quase R$ 4 milhões em touros e bezerros.

O que aconteceu

Criador de gado Nelore, Lira fez um leilão no interior de Alagoas. O evento foi realizado no sábado na sede da Fazenda Santa Maria, que fica em São Sebastião.

O faturamento foi obtido da seguinte maneira:

700 bezerros vendidos;

R$ 2,15 milhões faturados;

62 touros vendidos;

R$ 1,8 milhão faturado;

O deputado é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. Lira foi presidente da Câmara por quatro anos, deixou o cargo em fevereiro deste ano, e sua gestão aprovou projetos que favorecem o setor como o marco temporal.

O leilão ocorreu teve até patrocinadores como a cerveja Império. Foi a quarta edição do evento de uma raça em que Lira está se tornando especialista.

Os compradores eram políticos e fazendeiros do Nordeste. Fernando Pereira é exemplo dos clientes do deputado. Ele é deputado estadual pelo PP, mesmo partido de Lira, e criador de gado.

Prefeitos e deputados estaduais estiveram no leilão. Quando as vendas foram encerradas, houve almoço e show do Vaqueiro Chamequinho, um cantor local.

Venda de bezerros rendeu R$ 2,15 milhões Imagem: Reprodução

Momento alto do leilão

A venda de Shash foi anunciada com pompa. O motivo era a linhagem que o touro que fará 2 anos de idade mês que vem. "Ele é filho do fantástico e fabuloso REM Armador", gritou o locutor ao microfone.

REM Armador é um touro conhecido por produzir animais que ganham peso rápido. As vantagens genéticas incluem ganho rápido de peso, o que resulta em bastante carne e lucro.

Avaliações colocaram REM Armador a frente de outros mil touros de elite. O animal produziu bezerros de destaque e transformou seus herdeiros são objeto de cobiça porque podem se tornar touros Nelore tão produtivos quanto o pai.

O prestígio de REM Armador ocorre porque a prioridade do leilão de Lira era a fertilidade. O locutor ressaltou várias vezes este ponto e usou adjetivos positivos para descrever a CE (circunferência escrotal) dos 62 touros vendidos.

Lira também foi as compras. Havia alguns lotes de outros criadores e ele comprou bezerros para a filha adolescente Malu.

Junto a Malu, Lira discursa afirmando que o uísque tem procedência e é seguro Imagem: Reprodução

Preocupação com uísque

Os casos de bebida com metanol foram uma preocupação. Um posicionamento foi colocado nas redes sociais e lido pelo locutor. "Todas as bebidas utilizadas aqui no nosso leilão têm procedência comprovada, rastreabilidade garantida e são adquiridas com nota fiscal".

O assunto foi tratado pelo próprio Lira ao final do leilão. "Amanhã é domingo, então ainda dá para tomar mais cerveja. E uísque aqui é com nota fiscal e lacrado. Não tem metanol não. Então, pode beber à vontade."

O deputado também disse que seu gado está cada vez melhor. Ele prometeu animais de ainda maior qualidade ano que vem e lembrou que haverá leilões em outras fazendas suas até novembro.