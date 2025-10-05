Juiz dos EUA bloqueia decisão de Trump de enviar Guarda Nacional a Portland

Por Dietrich Knauth

(Reuters) - Um juiz federal impediu neste sábado, temporariamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de enviar 200 soldados da Guarda Nacional do Oregon para a cidade de Portland, enquanto se desenrola uma ação judicial que contesta a medida.

A decisão da juíza distrital dos Estados Unidos Karin Immergut, em Portland, é um revés para Trump, que busca enviar militares para cidades que ele descreve como sem lei, apesar das objeções de seus líderes democratas.

Immergut, que foi nomeada por Trump durante seu primeiro mandato, impediu que o presidente republicano enviasse tropas pelo menos até 18 de outubro, dizendo que não havia evidências de que os protestos recentes tivessem chegado ao nível de uma rebelião ou interferido seriamente na aplicação da lei.

Embora Trump tenha descrito a cidade como "devastada pela guerra", os advogados do gabinete do procurador-geral do Oregon disseram que os protestos em Portland foram "pequenos e calmos", resultando em apenas 25 prisões em meados de junho e nenhuma prisão nos três meses e meio desde 19 de junho.

"A determinação do presidente simplesmente não estava atrelada aos fatos", escreveu Immergut.

O governo Trump apresentou uma notificação de apelação ao 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em São Francisco, no final do sábado.

"O presidente Trump exerceu sua autoridade legal para proteger os bens e o pessoal federal em Portland após violentos tumultos e ataques às forças de segurança. Esperamos ser defendidos por um tribunal superior", disse a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson.

O prefeito de Portland, Keith Wilson, disse em uma coletiva de imprensa que sua cidade era pacífica e que "essa narrativa foi fabricada."

TROPAS EM CIDADES DEMOCRATAS

Trump já enviou a Guarda Nacional para policiar Los Angeles e Washington, D.C., e disse que enviaria tropas para várias outras cidades. Mais cedo no sábado, o governador de Illinois, o democrata JB Pritzker, disse em uma postagem na mídia social que Trump estava se preparando para enviar 300 soldados da Guarda Nacional para Chicago, apesar de suas objeções.

A ação judicial de Portland foi movida pelo procurador-geral democrata do Oregon, Dan Rayfield, em 28 de setembro, um dia depois de Trump ter dito que enviaria tropas a Portland para proteger as instalações federais de imigração contra "terroristas domésticos".

O Oregon pediu ao tribunal que declarasse o envio ilegal e impedisse que ele fosse adiante, dizendo que Trump estava exagerando a ameaça de protestos contra suas políticas de imigração para justificar a tomada ilegal do controle das unidades da Guarda Nacional do estado.

A ação judicial do Oregon dizia que Trump anunciou o envio das tropas depois que a Fox News mostrou vídeos de "protestos substancialmente maiores e mais turbulentos" em Portland em 2020.

O estado argumentou que o envio de Trump viola várias leis federais e o direito soberano do estado de policiar seus próprios cidadãos. A decisão de Trump de enviar tropas apenas para cidades democratas "desfavorecidas", como Portland, também viola os direitos do estado de acordo com a 10ª Emenda da Constituição dos EUA, segundo o processo.

Immergut disse no sábado que o Oregon provavelmente terá sucesso em seus argumentos de que Trump convocou ilegalmente a Guarda Nacional e violou os direitos do Oregon de acordo com a 10ª Emenda.

Embora o presidente deva receber "um grande nível de deferência" nas decisões militares, Trump não pode ignorar os fatos em campo, escreveu Immergut. Aceitar os argumentos legais de Trump significaria que ele poderia "enviar tropas militares praticamente a qualquer lugar e a qualquer momento" e "correr o risco de borrar a linha entre o poder federal civil e militar - em detrimento desta nação", acrescentou ela.

A ação judicial é o mais recente desafio legal ao envio de forças militares por Trump para cidades lideradas por democratas, incluindo Los Angeles e Washington, D.C., que, segundo ele, estão infestadas de crimes e são hostis à fiscalização da imigração.

Os líderes democratas estaduais e locais contestaram essas alegações e acusaram Trump de violar as leis e normas de longa data dos EUA contra o uso das forças armadas para a aplicação da lei nacional.

Um juiz federal impediu o governo Trump de usar as forças armadas para combater o crime na Califórnia em 2 de setembro, mas essa decisão está suspensa enquanto o governo recorre.

O procurador-geral democrata de Washington, D.C., entrou com uma ação judicial em 4 de setembro para pôr fim ao envio de tropas da Guarda Nacional por Trump para a capital do país. Um juiz ainda não se pronunciou sobre o pedido.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago, Dietrich Knauth e Jack Queen em Nova York)