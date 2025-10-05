Israel deporta mais 29 ativistas da flotilha de ajuda a Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - Israel deportou mais 29 ativistas detidos pela marinha na semana passada por participarem de uma flotilha que buscava entregar ajuda à Gaza, informou o Ministério das Relações Exteriores no domingo.

A flotilha, que zarpou no final de agosto, marcou a última tentativa dos ativistas de desafiar o bloqueio naval israelense ao território, onde Israel vem realizando uma ofensiva desde o ataque do Hamas em outubro de 2023. Israel afirma que o bloqueio é legal e chamou a flotilha de provocação.

Até o momento, Israel deportou pelo menos 170 dos mais de 450 ativistas que deteve. O governo tem enfrentado acusações de maus-tratos, incluindo alegações de que alguns ativistas não tiveram acesso a seus advogados - alegações que o Ministério das Relações Exteriores nega.

O Ministério das Relações Exteriores disse no domingo que os direitos legais dos ativistas estavam sendo "totalmente respeitados" e que alguns optaram por não assinar ordens de deportação, o que teria permitido que fossem deportados mais cedo.

Adalah, um centro jurídico em Israel que representa os ativistas, disse que alguns dos detidos alegaram abuso e violência física enquanto estavam sob custódia israelense. Outras acusações de maus-tratos incluem a negação de tratamento médico e medicação e, em um caso, uma mulher muçulmana foi supostamente forçada a remover seu hijab e lhe foi oferecida uma camisa como substituta.

Questionado sobre as alegações, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores israelense acusou a Adalah de "repetir mentiras descaradas".

"Todos os direitos legais dos detidos foram totalmente respeitados, e todos tiveram acesso a água, comida e banheiros. Não lhes foi negado o acesso a um advogado e, é claro, nenhuma força física foi usada contra eles", disse o porta-voz.

O Ministério das Relações Exteriores da Grécia disse que seu embaixador visitou seus 27 cidadãos que foram detidos e que todos estavam em "boas condições de saúde". O ministério disse que os cidadãos gregos deveriam ser deportados na segunda-feira.

O governo sul-africano também informou que uma delegação visitou seus cidadãos detidos, que estavam "bem de saúde e bem dispostos".

As autoridades israelenses denunciaram repetidamente a flotilha como um golpe. Ao se aproximar, Israel se ofereceu para transferir para Gaza a ajuda que a flotilha estava levando, em coordenação com um governo estrangeiro. O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que uma "pequena quantidade" de ajuda havia sido transportada pela flotilha.

Os organizadores da flotilha disseram que as alegações de que ela estava transportando "pouca ou nenhuma ajuda humanitária" eram falsas.

Uma nova flotilha composta por 11 embarcações está tentando chegar a Gaza, incluindo uma embarcação que transporta médicos e jornalistas.

(Reportagem de Alexander Cornwell)