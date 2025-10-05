Topo

Notícias

Homem sofre parada cardíaca durante prova do CNU e precisa ser reanimado

Candidato passou mal durante a prova e foi reanimado pelos bombeiros - Divulgação/CBMDF
Candidato passou mal durante a prova e foi reanimado pelos bombeiros Imagem: Divulgação/CBMDF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 20h22

Um candidato que realizava a prova do CNU (Concurso Nacional Unificado), em Brasília (DF), neste domingo, passou mal e precisou ser reanimado.

O que aconteceu

Candidato, que não teve o nome divulgado, sofreu parada cardiorrespiratória enquanto realizava a prova. O homem estava em uma faculdade na Asa Sul quando teve o mal súbito, por volta das 15h, duas horas após o início da aplicação do exame, que ocorreu às 13h.

Ele precisou ser socorrido pelos bombeiros. Os agentes realizaram manobras de reanimação por cerca de 20 minutos até o homem recobrar os sinais vitais.

Na sequência, o homem foi encaminhado a um hospital. Os bombeiros não divulgaram o que teria provocado a parada cardíaca. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A primeira fase do CNU ocorreu neste domingo em todo o país. A prova registrou 42,8% de abstenções, segundo a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Dweck também afirmou que a prova foi aplicada sem grandes intercorrências. "Ocorreu de forma muito tranquila, praticamente sem intercorrências. Isso mostra uma grande confiança no concurso".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Meu público é pobre', diz influenciadora ao explicar rifas ilegais

Trump diz que 'não há mais barcos' após ataques perto da Venezuela

Mulher deixa pedido de socorro em rolo de papel higiênico em SC: Cárcere privado

Ministério da Saúde confirma 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil

Homem sofre parada cardíaca durante prova do CNU e precisa ser reanimado

CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; percentual é menor que o de 2024

Saúde confirma 16 casos de intoxicação por metanol e 209 suspeitos

Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol

Peão de fazenda fica gravemente ferido após sofrer ataque de onça-pintada no Pantanal do MS

Anvisa libera importação de medicamento contra intoxicação por metanol

Trump pressiona negociadores a 'agir rapidamente' pela paz em Gaza