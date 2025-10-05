Hoje é Dia: Radioagência Nacional, mulheres e John Lennon em destaque

Nesta semana celebramos o aniversário da Radioagência Nacional, que completa 21 anos de funcionamento no dia 11 de outubro. Desde sua criação, o veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem se dedicado a oferecer, gratuitamente, uma ampla gama de conteúdos para emissoras de todo o Brasil, incluindo rádios comunitárias, públicas, universitárias e privadas. O alcance do material se estende a capitais e áreas rurais, acessível através de computadores, celulares ou rádios de pilha. Mensalmente, os conteúdos são replicados mais de 500 mil vezes por cerca de 300 mil usuários, impactando milhões de ouvintes. Saiba mais nesta reportagem veiculada pela própria Radioagência Nacional em 2024, por ocasião do aniversário de 20 anos.

Direitos da mulher

O Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, fixado em 10 de outubro, foi criado em 1980 por ocasião de um protesto em São Paulo contra o crescente índice de crimes em todo o Brasil. Nesses 45 anos de existência da mobilização, pouca coisa mudou. Em março deste ano, a Agência Brasil noticiou que houve um feminicídio a cada 17 horas no país (531 no total) e 4.181 registros de violência em 2024. Lembrando, é claro, que muitos casos não são denunciados. As denúncias ao serviço Ligue 180 foram destaque da Radioagência Nacional. A temática também ganhou destaque no Viva Maria, da Rádio Nacional, em 2020, e em matérias do Repórter São Paulo e do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, ambas de 2022.

Ainda falando sobre os direitos femininos, em 11 de outubro temos o Dia Internacional da Menina, comemoração instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011, para reconhecer os direitos das meninas e os desafios únicos que elas enfrentam em todo o mundo. O História Hoje, da Rádio Nacional, falou sobre a criação da efeméride em 2021. O empoderamento de meninas no Brasil foi abordado pelo programa Nacional Jovem, também veiculado pela emissora, em 2024. A Agência Brasil trouxe um alerta preocupante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) sobre violência contra meninas no mundo, em matéria de 2017. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, abordou a temática sobre a ótica da desigualdade de gênero, em 2023.

Promoção da saúde

Você sabia que o sangue do cordão umbilical é rico em células-tronco, e pode ser usado em transplantes de medula óssea e para o tratamento de doenças imunológicas? Tanto que sua doação, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe, é incentivada por meio do Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical, data fixada em 8 de outubro. A importância de doar foi salientada nesta reportagem da Radioagência Nacional, veiculada em 2015, e nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, de 2016.

O Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado em 10 de outubro, foi instituído pela Federação Mundial para a Saúde Mental em 1992. Um dos objetivos da data é combater o estigma social associado aos distúrbios psicológicos e incentivar o apoio a quem precisa de ajuda. Em 2018, a Agência Brasil trouxe o alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que metade dos casos de transtorno mental surge até os 14 anos de vida, mas a maioria não é detectada ou tratada. A Radioagência Nacional mostrou, em reportagem de 2024, que a violência aumenta o risco de internação psiquiátrica entre crianças, adolescentes e jovens. A efeméride também foi tema do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em 2020. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, abordou o assunto sobre a ótima do combate ao preconceito, em edição de 2023.

Economia

No dia 5 de outubro de 2020, há cinco anos, foi lançado no país o Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil, que permite transferências e pagamentos em tempo real, 24 horas por dia, todos os dias da semana. A TV Brasil anunciou a novidade em edição do jornal Brasil em Dia daquele ano. Em fevereiro de 2025, o Pix começou a funcionar por aproximação, notícia que ganhou destaque na Radioagência Nacional. Em junho, a Agência Brasil noticiou o lançamento do Pix Automático, modalidade que beneficia principalmente quem não tem acesso a cartões de crédito.

Educação

O Dia Mundial dos Professores é comemorado em 5 de outubro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1994 para valorizar o trabalho desses profissionais, que enfrentam muitas dificuldades no Brasil. Em 2023, a Agência Brasil deu destaque a levantamento que mostrava que 71% dos professores brasileiros estão estressados pela sobrecarga de trabalho. E oito em cada dez docentes da Educação Básica já pensaram em desistir da carreira, como mostra este outro texto, publicado em 2024. Já edição do Caminhos da Reportagem, exibido em 2023 pela TV Brasil, mostra educadores que driblam as adversidades com criatividade e resiliência para oferecer um ensino de qualidade.

Cultura

O Dia do Compositor Brasileiro é celebrado em 7 de outubro. A data homenageia os profissionais responsáveis pela criação das músicas que expressam a cultura e diversidade do Brasil. A efeméride ganha destaque principalmente nas rádios que integram a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), como nesta edição do Ponto do Samba de 2023, da Rádio Nacional, e o Caderno de Música, da Rádio MEC, veiculado em 2017. Em 2022, a Agência Brasil também destacou a data, noticiando que, em cinco anos, a quantidade de compositores cadastrados no Brasil cresceu 55%.

Se estivesse vivo, o cantor, compositor e ativista pela paz John Lennon completaria 85 anos no dia 9 de outubro. Infelizmente, o britânico, membro fundador dos Beatles, nos deixou de forma trágica, assassinado em dezembro de 1980. O Repórter Brasil, da TV Brasil, rememorou a vida e a obra do artista em 2020, quando ele completaria 80 anos. O icônico álbum "Imagine", que traz a composição de mesmo nome que se tornou o maior sucesso de John, foi destaque do História Hoje, da Rádio Nacional, quando completou 50 anos de lançamento, em 2021.

Há 40 anos falecia, no dia 10 de outubro de 1985, o ator, diretor, escritor e produtor estadunidense Orson Welles. Celebrado como um dos nomes mais revolucionários e influentes da história do cinema mundial, o americano é autor de célebres produções da sétima arte como "Cidadão Kane", "A Marca da Maldade" e "Soberba", entre outras. Também brilhou nos palcos do teatro e nas ondas do rádio, apresentando um programa na emissora CBS. O centenário de Welles ganhou destaque nesta edição no História Hoje, da Rádio Nacional, e nesta do programa Arte do Artista, da TV Brasil, ambos de 2015.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 5 a 11 de Outubro de 2025*

Outubro de 2025 5/10 Nascimento do ator paulista Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira (90 anos) Queda do regime de Slobodan Miloševi? na Iugoslávia (25 anos) Lançamento da PBS Public Broadcasting Service (55 anos) - rede de televisão americana de caráter educativo-cultural Lançamento do Pix (5 anos) - modo de transferência monetária e de pagamento eletrônico instantâneos em real brasileiro. O sistema começou a funcionar plenamente em 16 de novembro de 2020 Dia Mundial dos Professores - data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania Dia do Empreendedor 6/10 Nascimento do cantor e compositor mineiro Altemar Dutra (85 anos) Primeira apresentação da ópera "Euridice" (425 anos), de Jacopo Peri, com música adicional de Giulio Caccini. É a ópera mais antiga ainda conservada na sua totalidade, já que maior parte da ópera anterior de "Peri", Dafne, foi perdida Criação da rede social Instagram (15 anos) 7/10 Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Haroldo Eiras (45 anos). Na década de 1940, apresentou-se em diversas emissoras do Rio de Janeiro, dentre as quais a Mayrink Veiga e a Nacional Dia do Compositor Brasileiro 8/10 Nascimento do compositor francês Louis Vierne (155 anos) Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação, por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro 9/10 Morte do ex-presidente gaúcho Emílio Garrastazu Médici (40 anos) - governou durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) Nascimento do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (85 anos) Formação do Grande furacão de 1780, que matou mais de 27.500 pessoas ao passar pelas Pequenas Antilhas e pelo Caribe (245 anos) - também conhecido como furacão São Calisto II, é o furacão atlântico mais mortífero na história registrada Dia do Atletismo 10/10 Morte do ator, diretor, escritor e produtor estadunidense Orson Welles (40 anos) Morte do cantor e compositor estadunidense Solomon Burke (15 anos) - mundialmente referido como Rei do Rock 'N Soul e Bispo do Soul, foi responsável pela introdução de ritmo gospel nas músicas de Soul e Rock & Roll Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental, com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992 Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então crescente índice de crimes contra mulheres em todo o Brasil Criação do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) (40 anos) 11/10 Dia Internacional da Menina - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 314, de 19 de dezembro de 2011, com o apoio da entidade canadense Plano Internacional, que atua em mais de 60 países desde 1937, enquanto defensora dos direitos das crianças e promotora da campanha "Porque Eu Sou uma Menina" Lançamento do programa "Escolinha Mirim", veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (71 anos) - tinha como objetivo ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras Início da Radioagência Nacional (21 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.