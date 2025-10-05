Hegseth diz que tem autorizações necessárias para os ataques no Caribe

(Reuters) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que tem todas as autorizações necessárias para ataques no Caribe por parte das forças armadas dos EUA contra embarcações que supostamente transportam drogas ilegais na costa da Venezuela.

Hegseth fez a afirmação em uma entrevista à Fox News transmitida no domingo. Os Estados Unidos mataram quatro pessoas em um ataque na sexta-feira, pelo menos o quarto ataque desse tipo nas últimas semanas.

"Temos todas as autorizações necessárias. Eles são designados como organizações terroristas estrangeiras", disse Hegseth em uma entrevista no programa "The Sunday Briefing" da Fox News.

Hegseth e o presidente Donald Trump não forneceram provas das alegações de que os barcos visados estavam transportando drogas. Trump disse ao Congresso na semana passada que havia determinado que os EUA estavam em "um conflito armado não internacional" com os cartéis de drogas, sem fornecer nenhuma nova justificativa legal.

Os críticos dizem que os ataques a barcos são mais um esforço de Trump para testar o escopo de seus poderes presidenciais. Especialistas jurídicos questionaram por que os militares estão realizando esses ataques em vez da Guarda Costeira dos EUA, a agência de direito marítimo do país.

"Se você está em nosso hemisfério, se você está no Caribe, se você está ao norte da Venezuela e quer traficar drogas para os Estados Unidos, você é um alvo legítimo dos militares dos Estados Unidos", disse Hegseth.

Trump disse no domingo que o reforço militar dos EUA no Caribe havia interrompido o tráfico de drogas da América do Sul.

"Não há drogas entrando na água. E veremos qual é a fase 2", disse ele aos repórteres na Casa Branca.

(Reportagem de Jasper Ward, Leah Douglas e Andrea Shalal em Washington; edição de Chizu Nomiyama)