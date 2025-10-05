Topo

Notícias

Harvard afasta professor brasileiro detido por atirar com arma de chumbinho

Carlos Portugal Gouvêa - Divulgação/Harvard Law
Carlos Portugal Gouvêa Imagem: Divulgação/Harvard Law
Pedro Canário
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 17h36

A Faculdade de Direito da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, afastou o professor visitante brasileiro Carlos Portugal Gouvêa das funções enquanto "procura entender melhor" o episódio que levou à sua detenção.

O afastamento de Gouvêa foi primeiro noticiado pelo site The Harvard Crimson e confirmado ao UOL pelo diretor de comunicação da Faculdade de Direito de Harvard, Jeff Neal.

O que aconteceu

Carlos Portugal Gouvêa foi detido na quarta-feira (1) por ter atirado com uma arma de chumbinho perto de uma sinagoga na cidade de Brookline, nos EUA, onde mora. Ele foi levado à delegacia da cidade após funcionários da sinagoga Beth Zion chamarem a polícia por terem ouvido disparos, conforme informações enviadas ao UOL pelo Departamento de Polícia de Brookline, no estado de Massachusetts.

À polícia, Gouvêa disse que estava caçando ratos. Segundo a Polícia, os disparos não foram feitos na direção da sinagoga, mas ao redor dela. A casa do professor é vizinha do templo. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado, mas deve responder a processo.

Gouvêa é professor visitante de Harvard desde setembro deste ano e professor de direito comercial da USP desde 2011. Ele é doutor por Harvard. Na USP, dá aulas de direito empresarial, de direito dos contratos e de governança corporativa.

Ele também é presidente do IDGlobal, centro de estudos dedicado a assuntos socioambientais, e sócio do escritório PGLaw, especializado em governança corporativa. Os perfis de Gouvêa foram apagados dos sites de ambas as empresas. O UOL procurou o professor, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya chega ao Egito

Mãe encontra a filha morta com pescoço quebrado no ES; namorado é suspeito

Negociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya chega ao Egito (comunicado)

Harvard afasta professor brasileiro detido por atirar com arma de chumbinho

Após ser excluído por Ciro Nogueira, Caiado ataca senador: 'Inexpressivo'

Mulher pede socorro em papel higiênico e é salva de cárcere privado em SC

Presidente destaca plano social 'mais ambicioso da história' do México em seu primeiro ano de governo

Teste de R$ 10 criado pela Unesp identifica adulteração de bebida por metanol em 15 minutos

Ederson se machuca e John, ex-Botafogo, é convocado para amistosos

Perda de fiéis faz igrejas repensarem uso de espaços na Alemanha

Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores