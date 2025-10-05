Topo

Notícias

Happer Hungria recebe alta após internação por suspeita de intoxicação por metanol

São Paulo, 05

05/10/2025 18h56

O cantor Gustavo da Hungria Neves recebeu alta hospitalar neste domingo, 5, após quatro dias internado sob suspeita de intoxicação por metanol.

"Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia. Meu muito obrigado a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão", escreveu o rapper em suas redes sociais.

Hungria estava internado desde quinta-feira, 1 º, no Hospital DF Star, em Brasília. Ele deu entrada com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.

A equipe médica informou que o músico "apresentou excelente evolução clínica". Os médicos, no entanto, destacam que ele "deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorial".

Entenda o caso

O cantor ingeriu vodca comprada numa distribuidora em Vicente Pires (DF), na quarta-feira. Antes disso, no domingo, o rapper também consumiu bebida alcoólica durante show no Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo (SP), que foi interditado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. O Boteco da Villa afirma, em nota, que a medida é precipitada e não há provas de contaminação por metanol nas bebidas vendidas no estabelecimento.

Na sexta-feira, 3, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou laudo informando que não foi detectada a presença de metanol nas amostras de bebidas recolhidas em Brasília e ingeridas pelo cantor Hungria.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Peão de fazenda fica gravemente ferido após sofrer ataque de onça-pintada no Pantanal do MS

Anvisa libera importação de medicamento contra intoxicação por metanol

Deportado de flotilha em Gaza diz que Greta foi 'humilhada' por Israel

Happer Hungria recebe alta após internação por suspeita de intoxicação por metanol

Lira junta elite da pecuária do Nordeste em leilão de gado e fatura R$ 4 mi

Balão causa incêndio em casas na Vila Mariana

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Qual é o poder do Hamas após dois anos de guerra em Gaza

Crianças dormem e aprendem melhor quando há controle de tela, aponta estudo

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya chega ao Egito