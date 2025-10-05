Happer Hungria recebe alta após internação por suspeita de intoxicação por metanol

O cantor Gustavo da Hungria Neves recebeu alta hospitalar neste domingo, 5, após quatro dias internado sob suspeita de intoxicação por metanol.

"Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia. Meu muito obrigado a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão", escreveu o rapper em suas redes sociais.

Hungria estava internado desde quinta-feira, 1 º, no Hospital DF Star, em Brasília. Ele deu entrada com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.

A equipe médica informou que o músico "apresentou excelente evolução clínica". Os médicos, no entanto, destacam que ele "deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorial".

Entenda o caso

O cantor ingeriu vodca comprada numa distribuidora em Vicente Pires (DF), na quarta-feira. Antes disso, no domingo, o rapper também consumiu bebida alcoólica durante show no Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo (SP), que foi interditado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. O Boteco da Villa afirma, em nota, que a medida é precipitada e não há provas de contaminação por metanol nas bebidas vendidas no estabelecimento.

Na sexta-feira, 3, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou laudo informando que não foi detectada a presença de metanol nas amostras de bebidas recolhidas em Brasília e ingeridas pelo cantor Hungria.