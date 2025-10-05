Topo

Trump manda enviar guarda nacional a Chicago após ação barrada em Portland

Agentes da polícia de imigração são vistos em Chicago - OCTAVIO JONES / AFP
Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 08h17

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump autorizou hoje que 300 tropas da Guarda Nacional do país fossem a Chicago alegando o "crime fora de controle" na região.

O que aconteceu

Justificativa do governo para enviar tropas à região foi a "falta de leis e de ação de líderes locais". A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, afirmou que a região tem vivido revoltas violentas e que o presidente "não fechará os olhos" para o que acontece na região.

Decisão acontece horas após uma mulher ser baleada durante protestos contra deportações no país. Segundo a polícia, ela foi vítima de "tiros defensivos" após jogar carros contra agentes de imigração, dirigindo até o hospital e sendo detida pelo FBI em seguida.

Trump tinha ameaçado enviar tropas a Chicago alegando que ela era a cidade "mais perigosa do mundo, de longe", mas números já indicavam melhora. Chicago não é a cidade mais perigosa do mundo e registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia da cidade, 8% a menos que o ano anterior.

Medida de Trump acontece pouso após uma juíza federal proibir que ele enviasse forças da Guarda Nacional a Portland, em Oregon. Karin Immergut afirmou que os protestos que acontecem no local não têm dimensão suficiente para justificar o uso das forças federais.

Oregon e Portland são estados governados por democratas e têm suas capitais também governadas por opositores de Trump. A implementação de forças federais nas regiões não é exclusiva dos dois estados: o governo dos EUA já enviou a força nacional para Washington, Los Angeles e Memphis.

