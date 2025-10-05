Topo

Governo de SP enxerga reforço na segurança hídrica com aquisição da EMAE pela Sabesp

São Paulo, 05

05/10/2025 15h25

Mais que uma operação comercial, para o Governo do Estado de São Paulo, a aquisição pela Sabesp de 70% do capital total da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE) é um reforço da segurança hídrica da população paulista.

A leitura do Palácio dos Bandeirantes foi expressa em nota enviada aos veículos de comunicação pela assessoria de imprensa do Governo Paulista.

"O Governo de São Paulo avalia que a aquisição de 70% do capital total da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE) pela Sabesp poderá reforçar a segurança hídrica da população paulista, otimizando o gerenciamento de um complexo sistema de barragens, diques e reservatórios, como Billings e Guarapiranga, essenciais para a resiliência hídrica, em especial da região metropolitana de São Paulo", diz a nota.

Ainda, de acordo com o Governo do Estado de São Paulo, "a aquisição é uma operação de mercado e pode ampliar os investimentos em segurança hídrica, com o plano da Sabesp de aumentar a reservação de água e o volume de produção em 7 mil litros por segundo usando a estrutura dos reservatórios, garantindo mais resiliência para a Região Metropolitana e a Baixada Santista".

