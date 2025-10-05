Girafinha da Fisher-Price está com 19% off: 'estimula o desenvolvimento'

Os cuidados são importantes, mas é na brincadeira que as crianças conseguem desenvolver suas habilidades motoras. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um brinquedo em formato de girafa da Fisher-Price que vem com quatro blocos coloridos para estimular a coordenação motora e visão do bebê.

E o melhor: o produto está com 19% de desconto, custando R$ 109,46 na Amazon. O brinquedo faz sucesso entre os consumidores do site e já registrou mais de 700 compras no mês passado. Descubra mais informações sobre o brinquedo, o que diz quem comprou e os pontos de atenção:

O que diz a Fisher-Price sobre a girafa?

Brinquedo em formato de girafa com quatro blocos coloridos;

Com sistema interativo que reproduz músicas e sons divertidos ao inserir os blocos;

A girafa possui uma porta na barriga que permite recuperar os blocos;

Cada bloco apresenta um animal diferente, como panda, jacaré, macaco e leão;

Permite também empilhar, classificar, tombar e encaixar os blocos;

Auxilia no desenvolvimento da habilidade de percepção visual e coordenação motora;

Indicado para bebês a partir de seis meses.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o brinquedo tem mais de 6.700 avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Para os consumidores, os principais pontos positivos são a qualidade e o design do produto, além da possibilidade de estimular o desenvolvimento motor das crianças com ele.

Muito bom para a fase que o bebê está aprendendo a 'guardar' objetos. A partir dos oito ou nove meses, é o ideal. Meu bebê brinca todo dia e ele está com um ano e um mês. Ajuda na coordenação motora. Gabrielle

Igual ao anunciado. Chegou rápido. Lúdico, interativo e com som, os blocos vêm com bolinhas soltas, porém bem vedadas, que fazem barulhos e atraem a criança. Fora que é lindo. Lohanne Moraes Abdala

Produto simples, mas que estimula muito bem o desenvolvimento. Minha filha não encaixava no local, mas depois de uma semana já estava conseguindo colocar certinho e abrir o local para os blocos caírem. Show de bola. Tobias Vicente de Siqueira Souza

Minha filha adorou o brinquedo. Os cubos são bem resistentes, a música não é alta e nem irritante, gostei bastante. Warley Sousa

Pontos de atenção

Há relatos de consumidores que tiveram problemas no som e não ficaram satisfeitos com o acabamento dos blocos. Alguns também disseram que esperavam um brinquedo mais didático.

O brinquedo é lindo e tem uma qualidade excelente. Porém, o meu veio com o som falhando, como se já tivesse sido usado por bastante tempo. Também houve algumas falhas na pintura da girafa. Mas, ainda assim, recomendo. Meu bebê de apenas três meses amou. Também fica lindo para decorar o quartinho. Taissa Silva Tavares

O brinquedo é interessante. O primeiro bloco que cai faz tocar a música, mas os demais blocos sobrepostos não tocam. Se for bebê pequeno, que coloca tudo na boca, tome cuidado com o acabamento dos blocos. Eu tive que passar uma lixa nos cantinhos dos blocos, pois tinham partes levantadas que poderiam cortar a boca. Anônimo

O material é bom. Bem resistente. Mas achei que ele fosse mais didático e não é. Klesciane D.

A qualidade do produto é boa, mas o som do brinquedo é super baixo, nem dá pra criança escutar. Camilla Aparecida

