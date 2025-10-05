Gabarito oficial do CNU 2025: quando saem as respostas da prova objetiva

As provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) são aplicadas hoje em todas as regiões do país. Conforme previsão do edital, a divulgação preliminar do gabarito acontecerá amanhã, dia 6 de outubro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Não há previsão de horário para a publicação.

O que aconteceu

Será admitida a interposição de recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva nos dias 7 e 8 de outubro. A ação também acontece por meio da página do CNU no site da FGV.

Já no dia 12 de novembro, será disponibilizada a imagem do cartão de respostas. Nesta mesma data, haverá a divulgação das notas finais da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva.

A segunda etapa do CNU será em 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, só realizarão as provas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso.

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) reunirá mais de 760 mil inscritos em todas as regiões do país. A mobilização nacional envolve 1.294 locais de aplicação de provas em 228 cidades, abrangendo todas as 27 unidades da Federação.

Cronograma completo