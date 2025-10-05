Topo

Fruta exótica mobiliza bombeiros na Alemanha

05/10/2025 13h28

Fruta exótica mobiliza bombeiros na Alemanha - Brigadistas foram acionados após diversos moradores se queixarem do que temiam ser um vazamento de gás - mas na verdade era apenas um durian, fruta que lembra a jaca e é famosa pelo seu forte odor.O Corpo de Bombeiros da cidade de Wiesbaden, no estado alemão de Hessen, recebeu quatro chamados no último sábado (04/10) para lidar com o que moradores acreditavam ser um vazamento de gás – mas, na verdade, era apenas o cheiro exalado por uma singela fruta.

O durian, que é originário do Sudoeste Asiático, emite um odor muito semelhante ao do gás encanado, e que chamou a atenção de transeuntes que passavam por um shopping center em um edifício da cidade.

No primeiro chamado, a brigada não conseguiu detectar a presença de gás, apesar dos esforços empreendidos; o prédio, aliás, sequer dispunha de uma tubulação de gás. Mesmo assim, novos chamados fizeram os bombeiros voltarem ao local na mesma noite.

Após inspecionarem as lojas do shopping, os bombeiros finalmente encontraram o durian dentro de um mercadinho asiático. Segundo a corporação, a explicação mais plausível é que o sistema de ventilação do shopping tenha espalhado o cheiro por todo o edifício.

Mas justo quando o mistério parecia solucionado, alguém voltou a acionar os bombeiros pelo mesmo motivo de suspeita de vazamento de gás, desta vez em outro edifício. Só então descobriu-se que o cheiro sentido por moradores na escadaria vinha, na verdade, do apartamento de um vizinho que também apreciava a iguaria.

Autor: Felix Tamsut (com dpa, AFP)

