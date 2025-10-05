Fotografia brasileira é destaque em festival francês que explora o tema 'Habitar'

A fotografia brasileira é um dos principais destaques da 22ª edição do festival de fotografia Photaumnales, que reúne mais de 50 exposições em Beauvais e na região de Hauts-de-France, ao norte de Paris. O tema "Habitar" convida à reflexão sobre a complexidade da moradia, transcendendo o simples ato de residir para abordar questões como sentido, memória e vínculo com um lugar.

Patrícia Moribe, enviada especial ao festival Photaumnales

Em plena temporada França-Brasil 2025, o diálogo com o Brasil é privilegiado no festival Photaumnales, com várias exposições de artistas brasileiros ? ou franceses, como o renomado Lucien Clergue, que documentou a nova capital Brasília no início da década de 1960.

As imagens do nascimento da capital dividem espaço no Parc du Châtellier, em Clermont-de-l'Oise, com as fachadas coloridas de casas térreas registradas por Anna Mariani (1935-2022), que construiu um rico acervo de arquitetura popular de todo o Brasil, reunido na série "Pinturas e Platibandas". O trabalho de Mariani ganhou projeção internacional após ser exposto na Bienal de São Paulo de 1987. Sua filha, Daniela Moreau, veio apresentar a obra da mãe ao público francês. "Acho importante essa redescoberta. É um trabalho muito relevante, que tem mais de 40 anos", explica.

Ainda no mesmo espaço verde, Mateus Gomes expõe "Escombros", que aborda os impactos da exploração de minério de ferro e petróleo em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. "É um trabalho em que retorno com esses agricultores e seus familiares aos lugares onde moravam e de onde foram desapropriados por meio de uma lei válida, mas aplicada de forma equivocada." Para o artista, era importante dar visibilidade ao descaso do poder público.

"Na época, Sérgio Cabral, então governador do estado do Rio de Janeiro, e Eike Batista, dono do porto, chegaram a ser presos e admitiram que houve corrupção." Mateus Gomes usou as fotografias como apoio ao seu trabalho de conclusão de curso em Direito. "Existe uma interdisciplinaridade entre a fotografia e várias áreas do conhecimento, como psicologia, sociologia, geografia e direito", explica, enfatizando a "importância da pesquisa nas ciências sociais para desenvolver um trabalho artístico relevante".

Japão, Brasil, Bolívia, França

Com uma abordagem distinta, Tatewaki Nio apresenta seu projeto "Neo-Andina" em Beauvais, focalizando a arquitetura de El Alto, na Bolívia, especialmente os edifícios conhecidos como "cholets". Nio explicou que sua intenção, ao documentar essas casas de eventos, majoritariamente construídas pelos Aimaras, é ir além da estética. "Meu interesse não é focar apenas no exotismo, mas trazer o aspecto econômico, fotografar as casas decoradas no meio dessas construções de tijolos vermelhos ao redor."

Nio nasceu no Japão, mas se considera um "fotógrafo brasileiro", pois foi no Brasil ? onde vive há quase 27 anos ? que passou a exercer a fotografia de forma profissional. Seu projeto "Neo-Andina" recebeu o conceituado prêmio de fotografia do Museu do Quai Branly, em Paris, em 2016. Uma imagem da série foi escolhida para ilustrar a edição deste ano do Photaumnales, em cartazes e panfletos.

A fotógrafa catarinense Andrea Eichenberger também participa das Photaumnales com duas exposições: "Translitorânea", em Erquery, e "Pequena Enciclopédia Sociopolítica Ilustrada do Brasil Contemporâneo", em Noyon.

O festival tem direção artística de Fred Boucher, curadoria associada de Emmanuelle Halkin e colaboração da associação Iandé, dedicada ao apoio à fotografia brasileira na Europa.